Smartphones: Indien will zum Global-Player werden

Der indische Minister für Informationstechnologie, Ashwini Vaishnaw, hat erklärt, dass Indien innerhalb der nächsten 18 Monate mit eigenen Smartphone-Marken durchstarten werde. Dabei sollen die Hersteller nicht nur in Indien selbst auf den Plan treten. Vielmehr will man international mit mobilen Endgeräten in die Offensive gehen. Dabei handelt es sich um eine Initiative, im Bereich der Smartphones vor allem China Paroli zu bieten.

Anzeige

Laut dem Politiker habe die indische Regierung „ihre Hausaufgaben gemacht“, sodass man auf einen erfolgreichen Launch einer bzw. mehrerer indischer Smartphone-Marken auf dem Weltmarkt hofft. Offen ist dabei, ob auch der Staat direkt involviert sein wird oder ob es sich um unabhängige Privatunternehmen handeln soll – vielleicht gefördert durch Subventionen der indischen Regierung. So ist es eine Herausforderung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von mobilen Endgeräten aus dem Boden zu stampfen.

Aktuell entstehen im Grunde alle erhältlichen Smartphones in China – auch Geräte internationaler Marken wie Apple und Samsung. Da muss sich dann auch zeigen, bis zu welchem Grad chinesische Anbieter sich an chinesische Fertiger binden werden. Man darf gespannt sein.

Quelle: Times of India