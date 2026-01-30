Windows 11 kommt inzwischen auf über 1 Mrd. Nutzer

Microsoft hat im Zuge seiner jüngsten Finanzergebnisse bestätigt, dass Windows 11 inzwischen über 1 Mrd. Nutzer erreicht hat. Diesen Meilenstein konnte man laut dem Geschäftsführer Satya Nadella bereits Ende 2025 erreichen. Zusätzlich erzielte das Betriebssystem im letzten Jahr gegenüber 2025 ein Wachstum von ca. 45 %.

Windows 11 hat sich demnach schneller verbreitet als anno dazumal Windows 10. Letztere benötigte für den Meilenstein von 1 Mrd. Nutzern 1.706 Tage. Im Falle von Windows 11 sind es nur 1.576 Tage gewesen. Beeindruckend ist das insbesondere, da Windows 11 zum Launch noch mit seinen Hardware-Anforderungen für Kontroversen sorgte. So setzt die Plattform etwa ein TPM 2.0 voraus. Im letzten Jahr hat dabei auch das Support-Ende von Windows 10 viele Kunden zum Wechsel bewogen.

Windows 10 werkelt allerdings immer noch auf schätzungsweise 40 bis 45 % der Windows-PCs weltweit, wähend Windows 11 inzwischen auf 50 bis 55 % kommt. Die restlichen Systeme nutzen noch ältere Versionen. Dabei ist zu sagen, dass Windows zwar für Microsoft immer noch eine wichtige Plattform ist, zentrale Teile der Umsätze aber mittlerweile durch das Cloud-Geschäft mit Azure erwirtschaftet werden.

Quelle: Microsoft