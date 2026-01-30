8K am Abgrund: LG gibt die Technik (vorerst) auf

8K konnte sich innerhalb der letzten Jahre nicht durchsetzen. Zum einen fehlt es an nativen Inhalten mit der ultrahohen Auflösung, zum anderen sind entsprechende Bildschirme teurer in Anschaffung und Betrieb als ihre 4K-Pendants. Denn 8K-TVs kosten deutlich mehr als 4K-Fernsehgeräte und benötigen deutlich mehr Strom. Teilweise liefern sie zwar die höhere Auflösung, aber eine schlechtere Bildqualität. Denn die neuesten Techniken in Form von RGB-Tandem-OLED-Panels, QD-OLED oder RGB Mini LED bleiben den 4K-Bildschirmen vorbehalten.

So hat LG seine letzten OLED-TVs mit 8K-Panels in Form der Z3 2023 auf den Markt gebracht. Einen 8K-LCD erreichte man dann noch 2024 nach – den QNED99T mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Beide Fernsehgeräte sind aber inzwischen eingestellt worden und werden bestenfalls noch über Restbestände einzelner Händler abverkauft. LG selbst will keine neuen 8K-TVs mehr auf den Markt bringen. Und das Tochterunternehmen LG Display will wiederum auch keine 8K-Panels mehr fertigen.

Sony und TCL sind ebenfalls schon aus dem 8K-Markt ausgetreten. Panasonic und Philips wiederum prüften zeitweise den Eintritt, sahen dann aber nach der Beobachtung des mangelnden Kundeninteresses letzten Endes davon ab. Und auch Hisense übt mittlerweile Zurückhaltung. Bleibt nur noch der TV-Marktführer Samsung. Doch selbst dieser Hersteller hat bisher für 2026 noch keine neuen Geräte angekündigt.

Selbst 8K-Gaming ist dabei derzeit kein Thema, da selbst bei mächtigen Gaming-PCs schlichtweg die Leistung fehlt.

