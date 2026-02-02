FRITZ!Box 4630: Neuer Glasfaserrouter mit Wi-Fi 7

Fritz!, ehemals AVM, hat die neue Fritz!Box 4630 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen WLAN-Router, der für die Kombination mit Glasfasermodems konzipiert ist. Dabei kommt dann auch gleich der neueste Standard in Form von Wi-Fi 7 zum Einsatz. Es handelt sich hier allerdings um ein Einstiegsmodell. Über den WAN-Port können zudem bis zu 2,5 GBit/s übertragen werden.

Die Fritz!Box 4630 verwendet eine 2×2-Antennenausstattung. Bei 5 GHz und 2,4 GHz sind im WLAN Bandbreiten von bis zu 3,5 GBit/s möglich. Dank Wi-Fi-7-Technologie unterstützt man zudem Multi Link Operation (MLO), was gleichzeitige WLAN-Verbindungen der Frequenzen ermöglicht. Ein weiterer 2,5-Gigabit-LAN-Port, zwei Gigabit-LAN-Ports, USB 3.0 sowie eine VoIP-Telefonanlage und eine DECT-Basisstation für die Smart-Home-Integration zählen ebenfalls zur Ausstattung der neuen Box. Im Handel ist die neue Fritz!Box 4630 ab sofort für 169 Euro zu haben.

Die Fritz!Box 4630 lässt sich nicht nur über die Weboberfläche, sondern auch über die Begleit-App MyFritz! bedienen. Als WLAN-Mesh-Zentrale integriert sie auch FRITZ!Repeater und andere Access Points in ein WLAN-Mesh. Über die integrierte Telefonanlage lassen sich sowohl Festnetztelefone als auch Smartphones nutzen. Die Fritz!Box 4630 bringt auf Wunsch auch angeschlossene USB- und Online-Speicher ins Heimnetz. Der integrierte Mediaserver mit NAS-Anbindung macht gespeicherte Dateien geräteübergreifend verfügbar.

Wer Interesse an dem Einstiegsmodell hat, findet es ab sofort bei ersten Händlern.

