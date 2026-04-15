Alienware AW2726DM: QD-OLED-Monitor kostet nur 419 Euro

Alienware hat einen neuen QD-OLED-Monitor vorgestellt, der vor allem durch seinen attraktiven Preis auffällt. Denn das brandneue Modell für Gamer, der AW2726DM, kostet nur 419 Euro. Das ist für einen Gaming-Monitor mit QD-OLED-Technik eine recht aggressive Ansage. Allerdings gehen mit der gedrückten Preisempfehlung auch zahlreiche Kompromisse einher.

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Beispielsweise verzichtet Dells Gaming-Marke vollständig auf einen USB-Hub. Auch die restlichen Schnittstellen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik. So setzt der Alienware AW2726DM auf das veraltete DisplayPort 1.4. Immerhin: Es sind zwei HDMI-Anschlüsse vorhanden, jedoch nur einer davon für HDMI 2.1 – der andere nur für HDMI 2.0. Dazu gesellt sich noch ein Kopfhöreranschluss. Integrierte Lautsprecher stehen nicht zur Verfügung.

Der Alienware AW2726DM kommt dabei auf 27 Zoll Diagonale und löst mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf. Die Bildwiederholrate beträgt spieletaugliche 240 Hz. Der Monitor deckt laut dem Hersteller den Farbraum DCI-P3 zu 99 % ab. Die typische Helligkeit ist mit 200 Nits jedoch wenig beeindruckend. Als Reaktionszeit nennt der Hersteller OLED-typische 0,03 ms. Zudem winken perfekte Kontrast- und Schwarzwerte. Der Monitor ist höhenverstellbar sowie schwenk- und neigbar. Auch kann er um 90 Grad gedreht im Pivot-Modus genutzt werden.

Laut Dell bzw. Alienware unterstützt der QD-OLED-Monitor AW2726DM auch AMD FreeSync Premium und VESA AdaptiveSync. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie – auch gegen Burn-in sind Käufer darüber abgesichert.

Quelle: Dell