Intel Raptor Lake Next: CPU-Wiederauflage für DDR4-Plattformen

Intel arbeitet Berichten zufolge an einer neuen Desktop-Prozessorfamilie mit dem Codenamen „Raptor Lake Next“. Die Serie würde auf die bisherigen 13th Gen Raptor Lake- und 14th Gen Raptor Lake Refresh Produkte folgen, scheint jedoch eine andere Zielsetzung zu verfolgen. Statt einer neuen High-End-Architektur könnte Intel vor allem die bestehende LGA1700-Plattform weiter unterstützen – insbesondere für Nutzer und Systemintegratoren, die weiterhin auf DDR4-Arbeitsspeicher setzen.

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Ein Gerücht über neue Raptor Lake Refresh CPUs kursierte bereits im April und der Schritt würde durchaus Sinn ergeben. Intels aktuelle Core Ultra Arrow Lake Desktop-Prozessoren unterstützen ausschließlich DDR5-Speicher. Wer auf diese Plattform wechselt, muss daher nicht nur eine neue CPU, sondern häufig auch Mainboard und Arbeitsspeicher austauschen.

Eine neue DDR4-kompatible Prozessorfamilie könnte Intel die Möglichkeit geben, preisbewusste Käufer sowie den Mainstream-Markt weiterhin zu bedienen. Gerade in Zeiten steigender Gesamtkosten für PC-Upgrades könnte eine Plattform mit vorhandener DDR4-Infrastruktur für viele Anwender attraktiv bleiben.

Informationen eines bekannten Leakers zufolge könnte Intel bei Raptor Lake Next auf das Core Ultra Branding verzichten. Stattdessen soll die Serie unter der Bezeichnung Core Series 3 vermarktet werden. Diese Namensgebung würde zu einer klassischen Desktop-CPU-Familie ohne integrierte NPU (Neural Processing Unit) passen. Gleichzeitig könnte Intel die Produktreihe klar von seinen neueren, KI-orientierten Plattformen abgrenzen, bei denen lokale KI-Beschleunigung zunehmend im Mittelpunkt steht.

Auch technisch scheint Intel einige Anpassungen vorzunehmen. Berichten zufolge könnten die Prozessoren neue Kombinationen aus Performance-Kernen (P-Cores), Effizienzkernen (E-Cores) und L3-Cache erhalten. Als Spitzenmodell wird derzeit eine Konfiguration mit 8 P-Cores und 8 E-Cores gehandelt. Das wäre deutlich weniger als die physisch mögliche 8P+16E-Konfiguration der bisherigen Raptor Lake-S Dies. Dies könnte darauf hindeuten, dass Intel die Produktpalette bewusst begrenzt, um ausreichend Abstand zu zukünftigen High-End-Desktop-Prozessoren zu schaffen.

Raptor Lake Next dürfte vor allem den Bereich zwischen Einstiegs- und gehobenen Mainstream-Systemen adressieren. Die Prozessoren könnten Intel eine praktische Übergangslösung bieten, bis die nächste Desktop-Generation Nova Lake-S auf den Markt kommt.

Gleichzeitig würde das Unternehmen bestehende LGA1700-Plattformen für einen weiteren Produktzyklus relevant halten. Für Nutzer, die bereits über kompatible Mainboards und DDR4-Speicher verfügen, könnte dies eine kostengünstige Upgrade-Option darstellen – ohne den Umstieg auf eine komplett neue Plattform erzwingen zu müssen.

Quelle: jaykihn0 @ X