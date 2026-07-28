Nvidia GeForce RTX 50: Preiserhöhungen zeichnen sich ab

Aufgrund der Speicherkrise sind RAM und Speicherlösungen wie HDDs und SSDs derzeit stark in die Höhe geschossen. Das betrifft z. B. auch GDDR7-RAM, wie er auf Grafikkarten werkelt. Dazu kommt die Nahost-Krise, welche die Lieferketten zusätzlich unter Strom setzt. In China zeichnet sich daher bereits ein klares Bild bei aktuellen GeForce RTX 50 ab. So sollen Großhändler dort bis zu 20 % mehr an Nvidias Partner wie MSI, Colorful und mehr zahlen. Die Aufpreise landen im Endeffekt natürlich auch bei den Privatkunden.

Anzeige

Auch wenn es hier zunächst nur um chinesische Großhändler geht, ist damit zu rechnen, dass die Preissteigerungen schnell auch andere Regionen wie Europa erreichen. In China sind dabei etwa die Modelle Nvidia GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5070 im Großhandel um bis zu 10 % teurer geworden. Die GeForce RTX 5090 D, ein Modell speziell für den chinesischen Markt, ist im Preis um 13 % geklettert. Bei der GeForce RTX 5060 gibt es sogar Preissteigerungen um 15 %. Schließlich sind die beiden beliebten Modelle GeForce RTX 5070 Ti und 5080 sogar um bis zu 20 % im Großhandel teurer geworden.

Nvidia soll seine Partner schon über steigende Preise informiert haben, weil GDDR6- und GDDR7-RAM deutlich teurer geworden ist. Ironischerweise ist dafür auch Nvidia selbst stark verantwortlich, schließlich liefert man entsprechende KI-Beschleuniger an Datenzentren. Man munkelt, Modelle mit z. B. 8 GByte VRAM sollen in China ca. 80 Euro teurer werden. Grafikkarten mit 12 GByte VRAM könnten ca. 120 Euro teurer werden, während die Modelle mit 16 GByte Preissteigerungen um 156 Euro erleben.

In China sollen auch Händler, die an Privatkunden verkaufen, ihre Preise bereits deutlich angehoben haben. Wie hoch die Kletterpartie ausfällt, variiert prozentual stark je nach Grafikkarte. Viele Händler in China haben wohl noch rechtzeitig Bestellungen zu alten Preisen abgegeben, um Bestände zu hamstern. In Deutschland dürften die Preiserhöhungen innerhalb der nächsten Wochen wohl ebenfalls ankommen.

Quelle: WCCFTech