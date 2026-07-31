Fairphone 6+: Nachhaltiges Smartphone der nächsten Generation taucht auf

Die Reihe der Fairphones steht für Mittelklasse-Smartphones, die ihr Alleinstellungsmerkmal nicht aus ihrer Technik beziehen, sondern aus dem Anspruch, nachhaltiger zu sein als die Konkurrenz. Wie der Name es schon sagt, so versucht man, Komponenten möglichst fair zu beziehen und durch einen modularen Aufbau für eine hohe Reparierbarkeit zu sorgen. Jetzt sieht es danach aus, als würde das Fairphone 6 aus dem letzten Jahr bald einen Nachfolger erhalten.

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So gibt es Hinweise aus den Niederlanden, dass ein sogenanntes Fairphone 6+ auf der Matte steht. Es soll sich also nicht um einen vollwertigen Nachfolger handeln, sondern um eine Art Zwischenschritt. Das klingt durchaus realistisch, auch wenn es einige Jahre her ist, dass Fairphone zuletzt so vorging. Denn 2020 brachte man beispielsweise das Fairphone 3+ als einen ähnlichen Brückenschlag auf den Markt.

Das Fairphone 6+ soll den RAM aufstocken. Musste das Fairphone 6 mit 8 GByte RAM auskommen, so sollen es bei dem Plus-Modell 12 GByte sein. Der Speicherplatz wird jedoch weiterhin 256 GByte betragen. Hier überrascht durchaus, dass der Hersteller sich mitten in der Speicherkrise an ein RAM-Upgrade wagt. Zudem soll es das Fairphone 6+ nach aktuellem Stand der Dinge in einer neuen Farbe geben – Cobalt Blue. Dafür entfällt offenbar eine weiße Ausführung.

Zusätzlich ist das Fairphone 6+ in den Farben Horizon Black und Forest Green angedacht. Zur weiteren Technik fehlen uns aber noch jegliche Angaben. Ob also vielleicht auch ein neuerer Chip oder eine verbesserte Kamera zur Ausstattung zählt, ist offen. Da müssen wir auf eine offizielle Ankündigung des Herstellers warten.

Quelle: Nieuwemobiel.nl