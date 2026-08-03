Apple AirPods: 2026 folgt wohl ein neues Modell – aber ohne Kameras

Apple plant neue Kopfhörer der Marke AirPods. Darunter ist auch ein Modell, welches die neue KI-Siri voll ausnutzen soll. So sollen diese Kopfhörer nämlich Kamerasensoren integrieren. Diese sollen aber nicht für den Träger Fotos oder Videos anfertigen, sondern sozusagen Siris Augen darstellen. Etwa könnte die KI über die Kameras die Umgebung wahrnehmen und bei der Navigation unterstützen, Texte übersetzen und Objekte wie z. B. fremde Pflanzen oder Verkehrsschilder erklären.

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Offenbar sollen die neuen Kamera-AirPods oder auch KI-AirPods aber erst 2027 auf den Markt kommen. Das legt ein neuer Bericht von Bloomberg nahe. Die Ursachen sind jedoch unklar. Eventuell will Apple auch erst einmal beobachten, wie sich die aktuellen Kontroversen um die Meta Smart Glasses und deren Kameras entwickeln, bevor man selbst ein KI-Wearable mit neuen Sensoren auf den Markt bringt.

Dennoch soll Apple für 2026 auch ein neues AirPods-Modell in der Mache haben. Dabei ist aber noch völlig unklar, was dahinterstecken könnte. Ob es sich also um ein neues Pro- oder Standardmodell oder gar neue Over-Ears handelt, ist völlig offen. Mehr erfahren wir dann ja im September 2026, wenn der Launch neuer Produkte aus Cupertino bevorsteht.

Quelle: Bloomberg