Xbox: Microsoft tüftelt an erweiterter PC-Kompatibilität

Microsoft hat bereits einige Spiele der allerersten Xbox auf den PC gebracht. Doch das soll nur der Anfang gewesen sein. Inzwischen arbeiten die Redmonder im Grunde daran, so gut wie jedes jemals erschienene Xbox-Spiel auch auf Windows-PCs lauffähig zu machen. Dies geschieht nicht primär, um Windows als Plattform zu stärken, sondern ist vor allem Vorarbeit für die nächste Konsolengeneration mit dem Codenamen Project Helix.

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Denn Project Helix soll technisch im Wesentlichen einem Gaming-PC mit Windows als Betriebssystem und angepasstem Xbox-Dashboard entsprechen. Deswegen sollen wohl auch Drittanbieter-Stores wie Steam, GOG.com oder der Epic Games Store auf der Plattform laufen. Derzeit bereitet Microsoft deswegen vor, dass auf der Konsole PC-Spiele aber auch Titel für die erste Xbox, die Xbox 360, die Xbox One und auch die Xbox Series X|S laufen.

Zu jenem Zweck arbeitet Microsoft auch intensiv mit Partnern zusammen. Denn damit der Plan aufgeht, müssen die Publisher mitspielen. Locken will man jene vor allem mit der Chance, ihre alternden Xbox-Games auch auf neuen Plattformen lauffähig zu halten, um weiterhin mit ihnen Geld zu verdienen. Den Portierungsaufwand bzw. die Emulationsvorbereitungen will Microsoft dabei im Wesentlichen stemmen. Die Vertriebe müssen dabei aber ein ähnliches Opt-in durchführen wie z. B. auch bei Nvidia GeForce Now.

Am Ende muss die Zeit zeigen, wie erfolgreich dieser Plan sein wird. Mehr erfahren wir wohl erst, wenn Project Helix sich der Veröffentlichung nähert und Microsoft mehr Tacheles redet.

Quelle: The Verge