Xbox: Spiele laufen jetzt via Abwärtskompatibilität auf Windows-PCs

Die Vorbereitung auf die nächste Xbox-Konsole Project Helix? Es sieht fast danach aus. So soll die nächste Xbox-Generation ja im Grunde einem PC mit Xbox-Dashboard entsprechen. Schritte in diese Richtung sind bereits erkennbar, etwa an den Asus Xbox ROG Ally. Jetzt startet Microsoft einen weiteren Schachzug, der aufhorchen lässt. Denn ausgewählte Xbox-Spiele laufen via Abwärtskompatibilität offiziell auf Windows-PCs.

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Allerdings funktioniert das zum Launch des Programms zunächst nur mit vier Games. Die da wären „Blinkx: The Time Sweeper“, „Conker: Live and Reloaded“, „Fuzion Frenzy“ und „Crimson Skies: High Road to Revenge“. Die Games lassen sich an Windows-Rechnern, auch entsprechenden PC-Gaming-Handhelds, über die Xbox-App kaufen und herunterladen. Alternativ sind sie auch über die Spiele-Flatrate Game Pass beziehbar.

Dabei geht Microsoft, genau wie bei seinen Konsolen, über die einfache Emulation hinaus. Denn die Auflösung wird per Upscaling deutlich erhöht, es gibt zusätzliche Grafikeinstellungen und Unterstützung für V-Sync. Achievements fehlen allerdings derzeit noch, die wollen die Redmonder nachreichen. Die Systemanforderungen sind dabei überschaubar. Es sollte mindestens ein Intel Core i3-8100/AMD Ryzen 3 1200 im Inneren stecken. Dazu setzt man mindestens 8 GByte RAM und als GPU eine Nvidia GTX 950/AMD Radeon RX 550 voraus.

Am Ende ist das ein Zeichen, dass die Xbox-Spielekonsolen sowie Gaming an Windows-PCs noch stärker zusammenwachsen.

Quelle: Xbox.com