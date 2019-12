PlayStation und Microsoft Store mit vielen Gaming-Deals zum Jahresende

Microsoft und Sony wollen kurz vor Jahresende noch einmal die Spieler mit vielen Deals locken. So läuft im PlayStation Store etwa der sogenannte January Sale / die Januars-Angebote. Es gibt dabei viele Titel zu stark vergünstigten Preisen. Wie immer lohnt es sich aber natürlich die Preise zu vergleichen, denn manch vermeintliches Schnäppchen entpuppt sich sonst als Milchmädchenrechnung. Denn auch im stationären Handel sind viele der angebotenen Games mittlerweile auf Disk zu einem guten Kurs erhältlich. Und die physischen Versionen haben natürlich Wiederverkaufswert.

Wer also seine Games nach dem Durchzocken ohnehin wieder abstößt, ist trotz der Rabatte oft mit den Disk-Versionen besser beraten. So kostet beispielsweise „Borderlands 3“ im PS Store zwar „nur“ 39,99 Euro, das Game ist als Disk aber ca. 10 Euro günstiger erhältlich. Stöbern könnt ihr im PlayStation Store entweder hier im Web oder natürlich direkt an der Konsole. Beispielsweise klingt „Mortal Kombat 11“ als Premium Edition mit dem Kombat Pack für 39,99 Euro durchaus nicht schlecht. Als weitere Games hebt Sony diese Titel hervor:

Death Stranding – UVP: 69,99 €; im Angebot: 49,99 € (29% Rabatt)

Days Gone – UVP: 69,99 €; im Angebot: 29,99 € (57% Rabatt)

Marvel’s Spider-Man – UVP: 39,99 €; im Angebot: 19,99 € (50% Rabatt)

Resident Evil 2 – UVP: 59,99 €; im Angebot: 19,99 € (67% Rabatt)

A Plague Tale: Innocence – UVP: 49,99 €; im Angebot: 24,99 € (50% Rabatt)

Borderlands 3 – UVP: 69,99 €; im Angebot: 39,99 € (43% Rabatt)

Call of Duty: Modern Warfare – UVP: 69,99 €; im Angebot: 46,19 € (34% Rabatt)

Tekken 7 – UVP: 49,99 €; im Angebot: 9,99 € (80% Rabatt)

Monster Hunter World: Iceborne – UVP: 39,99 €; im Angebot: 29,99 € (25% Rabatt)

Need for Speed Heat – UVP: 69,99 €; im Angebot: 44,99 € (36% Rabatt)

Blood & Truth – UVP: 39,99 €; im Angebot: 19,99 € (50% Rabatt)

Astro Bot Rescue Mission – UVP: 39,99 €; im Angebot: 17,99 € (55% Rabatt)

The Division 2 – UVP: 69,99 €; im Angebot: 14,99 € (79% Rabatt)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – UVP: 39,99 €; im Angebot: 19,99 € (50% Rabatt)

Im PlayStation Store läuft die Aktion vom 20. Dezember 2019 bis zum 17. Januar 2020. Einige Spiele fallen aber auch schon wieder am 6. Januar 2019 heraus. Zudem sollen Anfang Januar noch neue Deals dazukommen.

Im Microsoft Store wiederum haben die Remonder für die Xbox One die Countdown Deals eingeläutet. Dabei überschneiden sich viele Angebote mit den Deals im PlayStation Store. Auch hier sind Preisvergleiche anzuraten. Zudem ist zu beachten, dass Abonnenten von Xbox Live Gold deutlich höhere Rabatte erhalten. Stöbern könnt ihr dabei im Web, direkt an der Xbox One oder aber auch in der Windows-App für den Microsoft Store.

Ausgewählte Angebote im Microsoft Store:

Mortal Kombat 11 (Premium Edition) – 39,99 Euro

Ghostbusters: The Video Game Remastered – 19,49 Euro

Dragon Ball Fighterz – Ultimate Edition – 22,99 Euro

Resident Evil 2 (Remake) – 19,79 Euro

Sonic Mania – 9,99 Euro

Sid Meier’s Civilization VI – 32,49 Euro

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 23,99 Euro

Sekiro: Shadows Die Twice – 45,49 Euro

Life Is Strange 2 (Komplette Staffel) – 19,99 Euro

Hitman 2 – Gold Edition – 29,99 Euro

Quelle: PlayStation Blog