Medion Life X16508: 4K-TV mit Dolby Vision für 549 Euro ab 27. Februar bei Aldi im Angebot

Aldi, sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd, haben ab dem 27.02.2020 einen 4K-Fernseher im Angebot: den Medion Life X16508 mit 65 Zoll Diagonale. Der TV löst nativ mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und unterstützt laut Datenblatt nicht nur HDR10, sondern auch Dolby Vision. Als Preis sind gerade einmal 549 Euro festgelegt. Wer es nicht in die Filialen des Discounters schafft, kann den 4K-TV auch online bestellen. Die Lieferung über Aldi ist versandkostenfrei.

Leider gibt es auch einen Haken: Der UHD-Fernseher kommt lediglich auf eine Helligkeit von 350 cd/m² (typ.) was für HDR in guter Qualität leider deutlich zu wenig ist. Bei einem Einstiegsgerät darf man aber eben auch nicht zu viel erwarten, sondern sollte den Preis im Hinterkopf behalten, wenn es an die Beurteilung der Qualitäten geht.

Medion setzt auch auf einen HD-Triple-Tuner und einen Slot für CI+. Eine App für den Streaming-Anbieter Netflix ist vorinstalliert. Der TV lässt sich außerdem über die App Medion Life Remote von mobilen Endgeräten aus fernsteuern. Für die Lautsprecher weist Medion Unterstützung für DTS und einen integrierten Subwoofer aus. Der Stromverbrauch solle sich dank Energieeffizienzklasse A++ in Grenzen halten.

Wer Interesse an dem Medion Life X16508 hat, kann bei Aldi ab dem 27. Februar 2020 zum genannten Preis von 549 Euro zuschlagen. Unten sind noch einmal zusammengefasst die technischen Daten zu finden.

Technische Ausstattung und Daten des Medion Life X16508:

163,8 cm (65“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight

Dolby Vision / HDR (High Dynamic Range)

HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)(2)

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

Medion-Life-Remote-App-kompatibel

Netflix-App

HbbTV

Wireless Display

Integrierter Mediaplayer

AVS (Audio Video Sharing)

Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 400 x 400 mm)

Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12 W RMS)

Integrierter Subwoofer (1 x 12 W RMS)

DTS-HD-Unterstützung

DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C

DVB-S2/DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung

10.000 Programmspeicherplätze

Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)

Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: ca. 146 x 84,6 x 7,4 cm / ca. 23,2 kg (ohne Füße) / ca. 146 x 89,5 x 34,5 cm / 23,8 kg (mit Füßen)

Preis: 549 Euro

Quelle: Medion