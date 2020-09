„Into The Breach“ gratis bei EPIC

Der EPIC Games Store bietet weiterhin jede Woche mindestens ein PC-Spiel umsonst an und aktuell ist es „Into The Breach“. Dieses rundenbasierte Strategiespiel erschien vor etwas mehr als zwei Jahren und war sehr erfolgreich. Es war z.B. eines der am Besten bewerteten Spiele 2018 und gewann die Auszeichnung als „Bestes Strategiespiel des Jahres“

Bei „Into The Breach“ steuert man mächtige, als ‚Mechs‘ bezeichneten Laufroboter aus der Zukunft, um eine außerirdische Bedrohung zu besiegen. In diesem rundenbasierten Strategiespiel der Macher von FTL („Faster Than Light“) muss man Städte gegen die ‚Vek‘ verteidigen, denn Zivilgebäude treiben die Mechs an. Alle feindlichen Angriffe werden in minimalistischen, rundenbasierten Kämpfen dargestellt. Es gilt, den Angriff des Gegners zu analysieren und in jeder Runde den idealen Konter zu finden. Im Laufe der Zeit findet man mächtige neue Waffen und einzigartige Piloten, so dass man den ultimativen Mech bauen kann. Und wenn man besiegt wird, kann man Verstärkung durch die Zeit in die Vergangenheit schicken, um es auf einem anderen Zeitstrang zu versuchen!

„Into The Breach“ wird noch bis Donnerstag, den 10. September, im EPIC Games Store kostenlos zum Download angeboten, aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store