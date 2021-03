Aktuell gratis bei EPIC: „Surviving Mars“

Passend zu den faszinierenden Eindrücken des Mars, die der NASA-Rover Perseverance zur Erde schickt, bietet EPIC Games „Surviving Mars“ gratis zum Download an. Dieses Strategiespiel erschien 2018 und beschäftigt sich mit der Marskolonisation. Das Spiel wurde von den Machern von „Tropico“ entwickelt und dabei orientierten sie sich an den 2018 verfügbaren Mars-Fotografien der NASA.

In „Surviving Mars“ versucht der Spieler, den Mars zu kolonialisieren. Dazu baut er die notwendige Infrastruktur auf, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen und den Umgang lebensfreundlich zu gestalten. Dafür müssen die Bewohner zum Beispiel vor Umwelteinflüssen wie eisigen Temperaturen, Sandstürmen und Meteoriten geschützt werden und die Grundversorgung für Wasser, Sauerstoff, Gesundheit, Nahrung und Strom sichergestellt werden. Bevor man mit der Mission beginnt, muss man sich für einen Sponsor auf der Erde entscheiden und beeinflusst damit auch den Schwierigkeitsgrad, die Anfangstechnologien, die Anzahl der Startraketen, Forschungsetat, Geldmittel und weitere Dinge des Spiels. Es gibt keine feste Handlung, der Spieler ist daher aufgefordert sich eigene Aufgaben zu suchen (Sandbox-Wirtschaftssimulation).

Zudem muss der Spieler sich um das Personal kümmern, ihnen passende Arbeit zuteilen und versuchen ihre Wünsche zu erfüllen und zum Beispiel Wohn-, Freizeit- und Kulturanlagen errichten. Die Gebäude orientieren sich dabei an Modellen der durch Science-Fiction beeinflussten Weltraumarchitektur. Weiterhin kann der Spieler aus Science-Fiction bekannte technische Geräte und Technologien wie Drohnen, Weltraumfahrzeuge und Cyborgs nutzen. Bürger, die ihre Bedürfnisse nicht befriedigen, können an Heimweh oder Nervenzusammenbrüchen leiden. Ebenfalls kümmert sich der Spieler um die Produktion in Anlagen, das Management von Ressourcen und die Wartung der Stadt. Gehandelt werden kann mit der Erde.

Durch Forschung schaltet der Spieler neue Sachen frei. So gibt es in den Bereichen Biotechnologie, Ingenieurwesen, Robotik, Physik und Sozial jeweils 19 verschiedene Technologien zu erforschen, die auf einem Technologiebaum angezeigt werden. Weiterhin kann der Spieler Geheimnisse des Mars aufdecken. Das Spiel wurde gemischt, aber eher positiv bewertet. [Quelle: Wikipedia]

„Surviving Mars“ wird noch bis einschließlich Mittwosch, den 17. März kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

