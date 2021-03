Lian Li UNI FAN SL120 Lüfter-Set im Test

Anzeige

Die Lian Li UNI FAN SL120 sind PWM-Lüfter, die ein Stecksystem besitzen, was zu weniger Kabelsalat führen soll. Die Lüfter können eine große Menge Luft befördern und sollen dabei trotzdem leise arbeiten. Sie wurden außerdem mit 32 adressierbaren RGB-LEDs pro Lüfter ausgestattet. Ein beigelegter Controller übernimmt die Steuerung von bis zu 16 Lüftern. Die Lüfter lassen sich dabei über das Mainboard oder aber die hauseigene Software steuern, die sehr viele Einstelloptionen bieten soll. Also die perfekte Ergänzung für Gehäuse ohne vormontierte Lüfter? Dies werden wir in diesem Test klären.

Die Lüfter gibt es mit schwarzer oder weißer Lackierung zu identischen Preisen im Handel. Verfügbar sind sie im Dreierpack mit Controller für aktuell 80 Euro als 120-mm-Version oder im Zweierpack mit Controller für 70 Euro als 140-mm-Variante. Zusätzliche einzelne Lüfter kosten 25 bzw. 30 Euro.

Lieferumfang

Nach wenig Kabeln sieht der Lieferumfang nicht aus. Diese müssen aber auch nicht alle zwingend eingesetzt werden. Neben den Lüftern, den Kabeln und dem Controller sind noch Klebepads zur Befestigung des Controllers sowie eine Kurzanleitung für die Installation und eine weitere Kurzanleitung für die Software beigefügt.