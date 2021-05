Action-Adventure „Pine“ gratis bei Epic Games

Diese Woche gibt es bei Epic Games das Action-Adventure „Pine“ gratis zum Download. Dieses Spiel wurde vom holländischen Studio Twirlbound mit Unterstützung einer Kickstarter-Kampagne entwickelt und erschien im Herbst 2019. „Pine“ ist ein Open-World-Action-Abenteuer, das an die Zelda-Serie von Nintendo erinnert. Durch Rätseln, Kämpfen und Handeln muss der Spieler seinen Weg durch ein sich ständig änderndes Ecosystem finden.

Anzeige

Die Welt von „Pine“ basiert auf einer Simulation, was bedeutet, dass alle Akteure von einem übergreifenden System von Zeitplänen, Regeln und Reaktionsmatrizen gesteuert werden. Die NPCs, die alle bestimmten Spezies angehören, sind in Dörfern organisiert, die der Spieler besuchen kann. Diese Dörfer sind dynamisch und können eine von drei Größen haben oder zu keinem Zeitpunkt im Spiel existieren. Durch ein Affinitätssystem und Spielmechanismen, die die Beziehung des Spielers zu diesen anderen Spezies beeinflussen, muss der Spieler seine Ziele mit Hilfe anderer Stämme erreichen.

„Pine“ spielt auf der Insel Albamare in einer Welt, in der die menschliche Spezies nie die Spitze der Nahrungskette erreicht hat. Stattdessen nutzten andere Tiere die Gelegenheit, um eine eigene Sprache und Kultur zu entwickeln. Menschen, die diesen anderen Arten physisch unterlegen sind, sind auf eine kleine Klippe beschränkt, auf der sie ein isoliertes Leben führen.

Aber das Leben auf der Klippe ist in Gefahr, weil die natürlichen Elemente um sie herum zunehmend belastet werden. Die Situation wird von einigen in dem kleinen Stamm als nicht nachhaltig angesehen. Dazu zählt Amam, der Bruder des Protagonisten Hue. Die Führung will es jedoch nicht hören – sie haben es immer auf der Klippe geschafft, und sie werden es immer tun, ist ihre Sichtweise. Ein tödlicher Unfall mit einem der neu gebauten Baumhäuser überzeugt Hue, zum ersten Mal in die Welt hinauszugehen und zu versuchen, anderswo eine Lösung zu finden. Er begibt sich auf eine Reise, um ein neues Zuhause für die Menschen zu finden.

Das Action-Adventure „Pine“ wird noch bis einschließlich Donnertag, den 13. Mai kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games