Android 11: Neue Roadmap zur Verteilung für Nokia-Smartphones

HMD Global steht mittlerweile im mobilen Segment hinter der Marke Nokia. 2020 gab man dabei bekannt, welche Smartphones aus dem eigenen Portfolio noch mit Android 11 versorgt werden bzw. zu welchen Zeitpunkten das geschehen sollte. 15 Smartphones sind es, die mit Android 11 seitens HMD Global versorgt werden. Sieben hat man dabei bereits mit entsprechenden Updates bedacht. Bei den anderen Aktualisierungen kam es leider zu einigen Verschiebungen. Und in einer neuen Mitteilung muss der Hersteller leider einige weitere Planänderungen in Aussicht stellen.

So sollten etwa die Nokia 6.2, 7.2 und Nokia 9 PureView eigentlich im zweiten Quartal 2o21 Android 11 erhalten. Nun soll es aber doch erst im dritten Quartal 2021 so weit sein.

Noch im zweiten Quartal werden aber laut der angepassten Roadmap immerhin die Nokia 1 Plus, 5.4, 1.4, 2.4, 1.4, 2.3, 3.4 und 5.3 mit Android 11 via OTA-Update versorgt. Allerdings kann es da natürlich zu regionalen Unterschieden kommen. Am Ende sollten Besitzer der infrage kommenden mobilen Endgeräte also wohl noch etwas Geduld aufbringen. Die schleppende Verteilung von Android 11 ist natürlich generell etwas enttäuschend – immerhin steht bereits Android 12 vor der Tür.

Quelle: HMD