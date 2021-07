Samsung Odyssey Neo G9: Gaming-Monitor mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung

Samsung hat seinen neuen Gaming-Monitor Odyssey Neo G9 vorgestellt. Er ist ab dem 29. Juli 2021 vorbestellbar und kommt dann am 9. August 2021 in den Handel Dabei ruft man einen stolzen Preis von 2.539 Euro auf, der manche TVs in den Schatten stellt. Dafür buetet man dann aber auch ein VA-Panel mit 240 Hz Bildwiederholrate, eine Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixeln, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und HDMI 2.1 als Schnittstelle.

Der Gaming-Monitor erreicht eine Diagonale von 49 Zoll und nutzt das ultrabreite Format von 32:9 bei einem Curved-Design mit 1000R-Krümmung. Für die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung kommen laut Hersteller satte 2.048 Zonen zum Einsatz. Davon sollte insbesondere die HDR-Wiedergabe stark profitieren. Man gibt an, eine Leuchtkraft von bis zu 2.000 cd/m² zu erreichen. Neben zwei Ports für HDMI 2.1 ist auch noch einmal DisplayPort 1.4 vorhanden. Zudem gibt es zwei Anschlüsse für USB und einmal Kopfhörer.

Des Weiteren nennt Samsung für seinen Odyssey Neo G9 eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG). Auch für AMD FreeSync Premium Pro ist der Monitor zertifiziert. Zu Nvidia G-Sync ist das Display immerhin kompatibel. Wer also nach einem neuen Gaming-Monitor im breiten Format sucht, kann sich den Odyssey Neo G9 ja eventuell einmal ansehen.

Quelle: Samsung