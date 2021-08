Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: TWS-Kopfhörer mit ANC für 69,99 Euro

Xiaomi veröffentlicht seine TWS-Kopfhörer, die Redmi Buds 3 Pro, nun auch auf dem deutschen Markt. Als Preisempfehlung hat man für die kabellosen In-Ear-Kopfhörer 69,99 Euro festgelegt. Allerdings gibt es ab heute eine spezielle Early-Bird-Aktion, durch die sich er Preis drücken lässt. Via mi.com/de lassen sich Likes abgeben. Erreichen die Kopfhörer mindestens 2.999 Likes, sinkt der Preis auf 64,99 Euro. Sollten sogar 5.999 Likes zustande kommen, werden die Redmi Buds 3 Pro für 59,99 Euro angeboten.

Diese Aktion läuft heute ab 13 Uhr und erstreckt sich genau 48 Stunden, also bis 25. August um ebenfalls 13 Uhr. Ab September 2021 werden die Redmi Buds 3 Pro von Xiaomi dann auch außerhalb der Hersteller-eigenen Website zu haben sein. Die Kopfhörer bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und nutzen zur Verbindung mit weiteren Endgeräten Bluetooth 5.2. Aufgeladen werden sie in einem Case, das via USB-C mit Strom versorgt werden kann, um die Buds dann unabhängig vom Netzstrom zu laden. Dabei wiegen die Buds je 4,9 g.

Die Laufzeit der Redmi Buds 3 Pro betrage für Telefonate ca. drei Stunden, 6 Stunden sind es für das Hören von Musik. Beide Angaben beziehen sich auf deaktiviertes ANC. Im Lieferumfang sind neben den Buds und dem Case auch ein passendes Ladekabel, eine Kurzanleitung und drei Paare Eartips in unterschiedlichen Größen enthalten.