be quiet! macht Kühler gratis fit für LGA1700

Intel bringt bekanntlich in wenigen Wochen seine nächste Prozessorgeneration auf den Markt. Diese „Alder Lake“ CPUs verwenden einen neuen Sockel und benötigen deshalb auch ein neues Mainboard, aber manche CPU-Kühler können weiter verwendet werden. So auch die meisten aktuellen Kühlermodelle von be quiet! Der Hersteller bietet Umrüst-Kits dafür sogar gratis an.

Das kostenlose Umrüst-Kit von be quiet! für den LGA1700-Sockel ist verwendbar für die Luftkühlermodelle Dark Rock Pro 4, Dark Rock 4, Dark Rock Slim, Dark Rock TF 2, Shadow Rock 3, Shadow Rock Slim 2, Shadow Rock LP und, Pure Rock 2 und Pure Rock sowie die Wasserkühler der Silent Loop 2 Serie und der Pure Loop Serie. Außerdem sollen im Laufe des nächsten Jahres alle kompatiblen Kühler ab Werk mit dem neuen Befestigungsmaterial ausgeliefert werden.

Für das kostenlose LGA1700-Kit werden Kaufbelege einer Alder-Lake-S-CPU oder eines Mainboards mit LGA1700-Sockel sowie eines kompatiblen Kühlers von be quiet! benötigt. Ein Gratis-Umrüst-Kit kann damit direkt beim Hersteller bestellt werden, wenn die Prozessoren offiziell eingeführt wurden. Laut be quiet! soll dies ab Anfang November möglich sein. Wem die Quittungen fehlen oder abhanden gekommen sind, wird ein Umrüst-Kit auch gegen eine kleine Gebühr erwerben können.

Quelle: Pressemitteilung