Gaming wird immer beliebter – was steckt hinter dem Trend?

Computer, Smartphones und Spielekonsolen sind schon lange ein fester Teil unseres Lebens und im Grunde auch nicht mehr wegzudenken. Seit inzwischen mehreren Generationen erfreuen sich die Menschen an immer besser werdenden und allmählich extrem realistischen Spielen. Sei es eine Fußballsimulation, ein Racing-Game oder ein Multiplayer-Game wie Battlefield 2042. Die Auswahl ist riesig und scheint dennoch immer weiterzuwachsen.



Die Entwicklung der Gaming-Szene

Gaming ist heute weit mehr als nur ein Hobby für Technikfreunde. Mit Gaming, Zubehör und Übertragungen werden weltweit Milliarden Euro umgesetzt. Warum das Gaming zu einem derart gigantischen Trend geworden ist und wohin die Reise noch gehen kann, soll im Folgenden beleuchtet werden.

Wie bereits kurz angesprochen, gab es schon in den frühen Zeiten der Computer und Konsolen einen kleinen Kreis an Faszinierten, die bereit waren, viel Geld in ihr Hobby zu investieren und sich immer die neueste Technik zu kaufen.

Innerhalb dieser Technikbegeisterten entwickelten sich schon bald Gruppen, die sich zum Spielen trafen und besonders bei Strategiespielen und Shootern schon richtige „Mannschaften“ bildeten und das Spielen zu einer Art Event machten. Umgangssprachlich war in diesen Fällen dann oft das Wort „LAN-Party“ als Bezeichnung für diese Events zu hören.

Über die Jahre wurde die Hardware, aber auch das Internet immer weiterentwickelt, sodass man seit einigen Jahren viele Spiele auch ganz einfach vom Sofa aus mit Freunden in der ganzen Welt spielen kann.

Auch komplexe Games wie Battlefield und dessen bald erscheinende, neueste Version Battlefield 2042 können heute auf unterschiedlichen Endgeräten gespielt werden, sodass man als Spieler nicht mehr unbedingt verschiedene Geräte für spezielle Games benötigt.

Die neue Generation von Online-Games

Zu den Anfängen der Online-Games war man schon froh, dass einige Level oder Spielmodi gemeinsam gespielt werden konnten. Dabei ging es meist nur mit einem oder später 2-3 weiteren Spielern. Bei den neuesten Games wie Battlefield 2042 sollen wohl Gefechte von bis zu 128 Spielern möglich sein.

Sobald der Battlefield 2042 Key in Kürze veröffentlicht wird, wird man sehen, ob dies dann auch wirklich umgesetzt werden kann. In diesem Fall würde das Spiel endgültig eine neue Ebene des Gamings eröffnen, denn nie zuvor war es möglich, solch komplexe Spielvarianten anzubieten, wie es Battlefield 2042 verspicht.

Sollte dies technisch gut funktionieren, werden wir in den nächsten Jahren noch einige Spiele dieser Art sehen und das Gaming dürfte noch populärer werden!

Beim Kauf eines Battlefield 2042 Key kann man übrigens mit ein wenig Glück und einer guten Rabattaktion bares Geld sparen. Allerdings muss man hierfür vermutlich ein wenig Geduld mitbringen.

Der Einfluss der Streamer

Zur heutigen Massenbewegung ist das Gaming aber erst in den letzten Jahren geworden, als Gamer damit begannen, Videos ihres Spiels auf Videoplattformen hochzuladen und später auch live zu streamen.

Hat man sich früher die neuesten Tipps und Tricks im Freundeskreis eingeholt, reicht heute ein Klick zu einem bekannten Streamer und schon ist man in der Regel einen großen Schritt im Spiel weiter.

Die Streams sind zudem auch bei Nicht-Gamern beliebt und werden gerne nebenbei als Zeitvertreib geschaut. Durch die mitunter riesige Reichweite sind einige Streamer zu Stars geworden und besonders auf Jugendliche haben diese vermeintlich nahbaren Stars einen großen Einfluss und dienen nicht selten als Vorbild.

Streamer oder Gamer zu werden ist in einigen Altersgruppen einer der häufigsten Berufswünsche. Dies zeigt, welche Wirkung vom Gaming ausgeht und vermittelt einen Eindruck, wie sich dies in Zukunft weiter entwickeln kann.