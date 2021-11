Smartphone, Laptop oder Tablet – welches Gerät eignet sich am besten für Online-Glücksspiele?

Wer neu ist in der Welt der Online-Casinos und des Internet-Glücksspiels und darüber nachdenkt, sich auf einer der Seiten anzumelden wie man sie auf casinosohnelizenz.com findet, ist sich vielleicht nicht sicher, auf welchem Gerät er spielen sollte.

Die offensichtlichen Möglichkeiten sind Smartphone, Laptop, Tablet und Desktop-PC. Alle Geräte bieten zunächst den Vorteil, dass Spieler keine Anfahrt zu einem traditionellen, landbasierten Casino haben, sondern ganz bequem von zu Hause aus oder auch von Unterwegs spielen können. Ansonsten hat jedes Gerät seine Vorteile – einige sind bei den Spielern jedoch beliebter als andere.

Wer nur von zu Hause aus an seinem Schreibtisch spielen möchte, ist mit seinem PC für den Online-Casino-Besuch gut bedient. Doch wer auch gerne in Bus oder Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub vom Hotel aus sein Glück herausfordert, für den sind grundsätzlich die mobilen Geräte die bessere Lösung. Doch gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen den Geräten in Bezug auf die Leistung oder die Geschwindigkeit beim Online-Glücksspiel? Worauf sollten Spieler achten?

Smartphone besonders praktikabel für Unterwegs

Smartphone, Laptop oder Tablet – jedes Gerät hat seine Vorzüge- Tatsächlich wird mittlerweile jedoch ein Großteil des Internetverkehrs über das Smartphone abgewickelt. Was aufgrund der praktischen Größe und der Tatsache, dass es leicht in jede Tasche passt und bei den meisten ohnehin immer dabei ist, kaum verwundert. Daher finden es auch viele Casino-Spieler sehr bequem mit ihrem Smartphone jederzeit und zwischendurch ohne großen Aufwand spielen zu können. Das Smartphone hat also in puncto Bequemlichkeit und Praktikabilität die Nase vorn.

Der offensichtliche Vorteil eines Smartphones besteht auch darin, dass mobile Daten genutzt werden können und damit fast immer und überall eine stabile Internetverbindung möglich ist.

Oft fällt für das Online-Glücksspiel die Entscheidung auf das Smartphone, weil Online-Casinos und Glücksspiel-Websites für Smartphones optimiert sind. Spieler haben hier vielleicht nicht so viele Möglichkeiten wie auf einer Desktop-Website, aber die Chancen stehen gut, dass die Spiele, die man spielen will, leicht verfügbar sind. Die meisten Online-Casinos bieten Poker, Blackjack, Roulette, Spielautomaten und Bingo in einer App-Version an.

So handlich und praktisch das Smartphone auch ist – einen Nachteil hat es für Live-Casino-Spiele durch seine geringe Bildschirmgröße.

Glücksspiel auf dem Laptop

Ein Laptop kann theoretisch die gleiche Bildschirmgröße haben wie ein Desktop. In der Regel werden jedoch handlichere Laptops mit kleinerem Bildschirm bevorzugt – die jedoch immer noch groß genug für Live-Casino-Spiele sind. Und die gute Nachricht ist: Die Rechenleistung wird bei einem Laptop sicherlich ausreichen, um die unterschiedlichsten Online-Casino-Spiele zu nutzen. Ein spezieller Gaming-Laptop ist hier kaum erforderlich, da Online-Casino-Spiele in der Regel keine besonders hohe Leistung benötigen.

Allerdings braucht man zum Spielen auf dem Laptop unterwegs eine WLAN-Verbindung oder es muss ein Hotspot über das Smartphone eingerichtet werden. Ein Nachteil für das Spiel auf dem Laptop kann auch die Akkulaufzeit sein. Hier gilt es, rechtzeitig ans Aufladen zu denken, um nicht mitten im Spiel unterbrochen zu werden. Darüber hinaus ist der Laptop unhandlicher als das Smartphone.

Wer gerne bei Live-Casino-Spielen dabei ist, sollte darauf achten, dass der Laptop entsprechend für ein gutes Streaming ausgerüstet ist. Die Grafikkarte sollte zumindest dem Durchschnitt entsprechen, damit eine hochwertige HD-Videoübertragung gewährleistet ist.

Online-Casino mit dem Tablet

Das Tablet ist ein toller Kompromiss zwischen Laptop und Smartphone. Es ist in der Regel deutlich handlicher und besser zu transportieren als ein Laptop und hat meist auch eine längere Akkulaufzeit. Dabei ist der Bildschirm dennoch größer als beim Smartphone. Allerdings benötigt man auch hier für das Online-Glücksspiel eine stabile Internetverbindung – wenn nicht gerade offline Poker oder Slots gespielt werden sollen.