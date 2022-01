Samsung bringt drei neue 4K-Monitore zur CES 2022

Samsung will zur CES 2022 mit drei neuen 4K-Monitoren auf Kundenfang gehen. Preise und Erscheinungszeiträume verschweigen die Südkoreaner zwar noch, wollen aber mit ausgewählten technischen Daten Appetit wecken. So richten sich die drei neuen Monitore an unterschiedliche Zielgruppen – von Gamern über Multimedia-Fans bis hin zu produktiven Office-Anwendern.

Als Erstes wäre da der neue Samsung Odyssey Neo G8 mit Quantum-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und HDR 2000 zu erwähnen. Hier handelt es sich um einen Gaming-Monitor mit einer Reaktionszeit von nur 1 ms (GtG). Als Auflösung sind 3.840 x 2.160 Pixeln auf 32 Zoll bei einer 1000R-Krümmung genannt. Als Bildwiederholrate nennt Samsung wiederum 240 Hz. Der Samsung Odyssey Neo G8 32” (Modell: G85NB) kann für die HDR-Darstellung eine maximale Leuchtkraft von bis zu 2.000 Nits erreichen.

An der Rückseite des Monitors verbaut Samsung eine Beleuchtung verbaut, die ähnlich wie Philips Ambilight funktioniert und CoreSync getauft wurde.

Der Samsung Smart Monitor M8 schlägt die Brüche zu Smart TVs, denn er bringt ab Werk entsprechende Apps mit – aber nicht nur für Multimedia-Zwecke, auch für Produktivität. Auch hier ist UHD-Auflösung vorhanden und die Diagonale beträgt abermals 32 Zoll. Der M8 decke 99 % des sRGB-Farbraumes ab, erreicht aber nur eine Helligkeit von 400 Nits. Unter anderem empfiehlt Samsung den M8 als SmartThings-Schaltzentrale oder für das Remote Working.

Im Lieferumfang ist eine magnetisch anbringbare Webcam namens SlimFit Cam enthalten. Außerdem kann der Smart Monitor M8 andere Geräte via US-C mit bis zu 65 Watt aufladen.

Zuletzt folgt der Samsung High Resolution Monitor S8 (Modell: S80PB). Er erscheint sowohl mit 27 als auch 32 Zoll Diagonale und deckt 98 % des DCI-P3-Farbraumes ab. Auch ist der Screen nach VESA DisplayHDR 600 zertifiziert. Samsung nutzt hier ein mattes Display, das so gut wie keine Reflexionen und Spiegelungen zeigen soll.

Die zwei Versionen des Samsung UHD Monitor S8 bieten USB-C mit 90-Watt-Aufladung sowie Ethernet. Der Ständer ist in der Höhe verstellbar sowie dreh- und neigbar. Auch lässt sich der S8 mit VESA-Halterungen an der Wand befestigen.

