Reduzieren, wiederverwenden, recyceln

Beim Fasten geht es zumeist darum, durch den Verzicht, Kraft und Energie zu tanken. Wer sich auf das Wesentliche besinnt, kann Geist und Körper wieder in Einklang bringen. Das Fasten bedeutet in einer modernen Gesellschaft also deutlich mehr als Hungern oder Entschlacken. Hier geht es auch um die Selbstfindung und um die Entschleunigung in einer immer moderneren Welt. Dieser Prozess führt in weiterer Folge zu mehr Energie und mentaler Fitness. Dies kann mithelfen, seinen Weg in einer immer hektischeren Welt zu finden.

Dieser Trend ist sinngemäß auch in der Technik zu spüren. Hier geht es darum, Komponenten zu reduzieren, zu wiederverwenden oder zu recyceln. Immerhin spürt die Menschheit gerade am eigenen Leib, wie knapp Ressourcen werden können und wie wichtig es ist, diese gezielt einzusetzen. Die enorme Menge an Technik bietet ein breites Feld an Rohstoffen, die entweder neu verwertet oder als gebrauchte Bestandteile eingesetzt werden können.

Den Kauf nach dem Zweck ausrichten

Natürlich kaufen Technikfreaks gerne neue Geräte, doch selbst die Gamer, die auf die schnellsten und besten Komponenten setzen, benötigen diese nicht immer als brandneue Ausgabe. Refurbished Geräte können sich durchaus lohnen. Sie sind billiger und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Wer beispielsweise regelmäßig in einem Online Casino spielt, benötigt nicht die aktuelle Hardware, schließlich läuft die Casino-Software auch auf älteren Geräten flüssig. Es ergibt also Sinn, sich vor dem Kauf neuer Hardware zu überlegen, wofür diese genau eingesetzt werden soll und seine Investition danach auszurichten.

Lieferengpässe erfordern Alternativen

Derzeit haben noch immer viele Hersteller und Händler mit Lieferengpässen zu kämpfen. Das stellt den Käufer vor eine schwere Wahl. Soll er seinen Kauf verschieben oder auf ein gebrauchtes Gerät zurückgreifen? Diese Wahl fällt spätestens dann aus, wenn das kaputte Gerät sofort ersetzt werden muss. Hier bieten sich die sogenannten Refurbished-Artikel als gute Alternative an.

Die Vorbehalte, die viele Käufer gegenüber gebrauchten Geräten haben, beziehen sich auf den Zustand der Komponenten. Schließlich ist es vorab schwer zu beurteilen, ob und wie das Gerät den eigenen Anforderungen entspricht. Immerhin möchte man Kratzer oder kaputte Teile so gut wie möglich vermeiden. Doch die Refurbished Geräte sind eine gute Alternative. Dabei handelt es sich um Hardware, die vom Anbieter professionell generalüberholt wurde. Für den Käufer bedeutet dies, dass er ein gebrauchtes Gerät zu einem günstigen Preis erhält, das beinahe neuwertig ist. Daher lohnt es sich hier einen Blick zu riskieren.

Die großen Anbieter springen auf den Trend auf

Mittlerweile haben fast alle großen Anbieter eigene Abteilungen für Refurbished Geräte eröffnet. Man findet diese bei Apple ebenso wie bei Amazon oder den großen deutschen Elektromärkten wie MediaMarkt. Dieser Produkte sind speziell gekennzeichnet. Diese gebrauchten Geräte wurden zum Hersteller zurückgeschickt und dort anschließend entweder geprüft, repariert oder aufpoliert. So wirken sie beinahe neuwertig. Die Preise liegen unter den üblichen Marktpreisen, gleichzeitig erhält der Käufer eine Garantie auf das Gerät. Dies beträgt im Normalfall 12 Monate, manchmal sogar 24 Monate.

Alle seriösen Unternehmen listen ihre Bedingungen auf, sodass die Kunden die Möglichkeit haben, das Angebot genau zu prüfen. Hier empfiehlt es sich nach Rabatten für Neuware zu suchen. Nur dann zeigt sich, ob der Preis der gebrauchen Geräte tatsächlich attraktiv ist, oder nicht. Doch der Preis ist nicht das einzige Kriterium, nach dem man Refurbished Geräte untersuchen sollte. Natürlich geht es dabei auch um die Funktionsweise, schließlich handelt es sich um gebrauchte Artikel.

Eigene Portale spezialisieren sich auf gebrauchte Geräte

Mittlerweile gibt es eigene Portale, die sich auf den Verkauf gebrauchter Produkte spezialisiert haben. Im deutschen Sprachraum wäre dies beispielsweise Refurbed. Die verkauften Produkte liegen preislich oft bis zu 40 Prozent unter dem Neupreis. Gleichzeitig haben Kunden so die Möglichkeit, das Gerät für einen Zeitraum von 30 Tagen zu testen. Wenn an mit dem erworbenen Produkt nicht zufrieden ist, kann man es einfach und kostenlos wieder zurückschicken.

Der Knackpunkt bei vielen technischen Geräten ist oftmals der Akku. Es ist daher wichtig, dass man hier einen Funktionstest macht, der über einen längeren Zeitpunkt läuft. Nur so kann man herausfinden, ob der Akku noch voll funktionsfähig ist. Grundsätzlich gilt in Deutschland ein Gewährleistungsrecht auf Schäden, die bereits beim Kauf eines Gerätes vorhanden waren. Darüber hinaus haben Online-Käufer ein Rückgaberecht von 14 Tagen nach dem Kauf. In diesem Zeitraum lässt sich die Funktionsfähigkeit gut testen.