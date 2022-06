Undervolting im Vergleich: KFA2 GeForce RTX 3080 SG vs. Radeon RX 6800 XT

Anzeige

Geht es euch auch momentan auch so, dass euch beim Zocken warm wird? Ich betreibe schon länger eine privat gekaufte AMD Radeon RX 6800 XT und begrenze ihre Leistung in den meisten Spielen um die Energieaufnahme, um damit vor allem die Abwärme zu senken. KFA2 hat uns für weitere Tests zusätzlich eine GeForce RTX 3080 angeboten – Zeit also für einen Vergleichs: Welche GPU arbeitet effizienter, wenn man sie nicht nach Herstellervorgaben betreibt? Da der aktuelle Wettkampf zwischen AMD und Nvidia wieder ebenbürtig ist, treiben beide ihre Grafikkarten weit über den Sweetspot hinaus – und genau den suchen wir in diesem Artikel.

Testsystem

Folgende Komponenten kommen im Testsystem zum Einsatz: