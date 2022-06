Ergotopia Desktopia Pro X Bedienelement im Test

Anzeige

Ende letzten Jahres haben wir den höhenverstellbaren Schreibtisch Ergotopia Desktopia Pro für euch getestet. Dabei konnte er uns unter anderem mit seinem stabilen Tischgestell und dem guten Bedienelement mit vielen Einstellmöglichkeiten überzeugen.

Vor kurzem hat Ergotopia nachgelegt und den Desktopia Pro X vorgestellt. Dahinter verbirgt sich der Desktopia Pro Schreibtisch in Kombination mit einer neuen Steuerbox und einem neuen Bedienelement. Gleichzeitig wird die Garantie von fünf auf sieben Jahre erhöht. Der neue Controller kann mit einer Vielzahl an Funktionen und einem OLED-Display aufwarten. Das Tischgestell und der Motor sind unverändert.

Das Gestell ist weiterhin in drei Farben (Schwarz, Grau und Weiß) erhältlich und auch bei den verschiedenen Tischplatten gibt es keine Veränderung. Der Aufpreis des Desktopia Pro X, im Vergleich zum nach wie vor erhältlichen Desktopia Pro mit „Classic Pro“ Controller, liegt bei 100 Euro. Ergotopia möchte in Kürze auch ein Upgrade-Kit zur Verfügung stellen, mit dem sich früher gekaufte Desktopia Pros quasi in den Desktopia Pro X verwandeln lassen.

In unserem Test schauen wir uns das neue Pro X Bedienelement genauer an und klären die Frage, ob sich der Aufpreis von 100 Euro lohnt.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Desktopia Pro X Upgrade Kits befinden sich eine neue Steuerbox inklusive passendem Stromkabel und ein neues Bedienelement.

Die Maße und Anschlüsse der Steuerbox sind identisch zur bisherigen „Classic Pro“ Variante. Lediglich der Stromanschluss ist leicht verändert. Statt dem bisherigen C8-„Eurostecker“ ist jetzt ein dreipoliger C6-„Kleeblattstecker“ verbaut.

Beim Bedienelement selbst hat sich mehr geändert. Hier setzt Ergotopia auf eine matte Oberfläche, die eine leicht gummierte Haptik besitzt. Links daneben ist das neue OLED-Display angeordnet. Die Verarbeitung ist einwandfrei.