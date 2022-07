Epic Games Store mit drei Gratis-Spielen

Nachdem es letzte Woche bereits zwei Gratis-Spiele bei Epic Games gab, bietet der Store jetzt sogar drei Games kostenlos zum Download an. Dabei handelt es sich um das zuvor für 20 Euro erhältliche Action-Videospiel „Hood: Outlaws & Legends“ sowie die beiden Rollenspiele „Geneforge 1 – Mutagen“ und „Iratus: Lord of the Dead“, die bislang für 16 bzw. 30 Euro angeboten wurden.

„Hood: Outlaws & Legends“ ist ein 2021 veröffentlichtes Multiplayer-Action-Videospiel, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über einen Gesetzlosen, der eine Festung einer autoritären Macht, einfach Staat genannt, infiltrieren und gegen ein rivalisierendes Team antreten muss, um den im Gewölbe der Festung versteckten Schatz zu stehlen.

Der Spieler kann eine Vierergruppe bilden, um den Überfall, der aus drei Phasen besteht, durchzuziehen. In der ersten Phase muss der Spieler den Schlüssel vom Sheriff von Nottingham, einem Boss-Charakter im Spiel, stehlen. Sobald der Spieler den Schlüssel erwirbt, erhält er Hinweise auf den Standort des Tresors, wobei das gegnerische Team ebenfalls benachrichtigt wird. Stealth ist unerlässlich, da Wachen Verstärkung anfordern und bestimmte Bereiche absperren können, wodurch der Zugang zum Tresor blockiert wird. Das gegnerische Team kann auch das Verhalten der KI beobachten und den Standort des gegnerischen Teams lokalisieren. [Quelle: Wikipedia]

„Geneforge 1 – Mutagen“ ist das erste Videospiel in der Geneforge-Reihe von Fantasy-Rollenspielen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Shaper-Lehrlings, einer Sekte von Magiern, die durch Willenskraft lebende Kreaturen erschaffen können. Der Lehrling wird auf eine Insel namens Sucia verstoßen, die vor 200 Jahren von der Sekte verlassen wurde. Die Insel enthält Gruppen von Kreationen der Shaper, die in den vergangenen Jahren ihre eigenen Ideologien bezüglich ihrer Schöpfer entwickelt haben. Die Hauptmotivation des Spielers besteht darin, von der Insel zu fliehen und sich dabei mit den Kräften auseinanderzusetzen, die daran arbeiten, die auf der Insel verlassenen Shaper-Geheimnisse zu stehlen. [Quelle: Wikipedia]

„Iratus: Lord of the Dead“ ist dagegen ein rundenbasiertes, taktisches Roguelike-RPG, das in einem dunklen Fantasy-Universum spielt. Der Spieler führt eine Armee der Untoten und hilf einem zornigen Nekromanten, die Oberflächenwelt zu erreichen und den Tod über die Reiche der Sterblichen zu bringen. Dabei gilt es, die Diener zu stärken, indem geheime Rituale erforscht werden. Es müssen verwinkelte Korridore und unterirdische Katakomben erkundet sowie gegen lobotomierte Bergleute, gierige Zwerge und korrupte Söldner gekämpft werden. Der Spieler hilft Iratus bei seinem Bestreben, seine frühere Macht zurückzuerobern und in den Schatten zu stellen.

„Hood: Outlaws & Legends“, „Geneforge 1 – Mutagen“ und „Iratus: Lord of the Dead“ sind noch bis zum 14. Juli 2022 kostenlos im Epic Games Store zum Download zu bekommen und gehören dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games Store