Gerüchte: Neue Zen3D-Ryzen 5000 & Zen4-CPUs für AM4

AMD wird bekanntlich noch im Herbst die neue CPU-Generation auf Basis der „Zen 4“ Mikroarchitektur vorstellen, die die neue AM5-Plattform verwendet. Allerdings soll der Hersteller weiter an Produkten für den bisherigen AM4-Sockel arbeiten. Gerüchte besagen, dass AMD neben günstigeren Modellen mit „3D V-Cache“ für Gaming sogar Zen-4-CPUs für ältere Mainboards bringen könnte.

AMD hatte im März mit dem Ryzen 7 5800X3D seinen ersten Prozessor mit gestapeltem internen Speicher (3D V-Cache) eingeführt. Damit wurde der Level-3-Cache von 32 auf 96 MByte verdreifacht, was die im Vergleich dazu langsameren Hauptspeicherzugriffe reduziert. Das wiederum kommt der Spieleleistung zugute, denn die oftmals latenzkritischen Games profitieren stark vom größeren L3-Cache. Ansonsten bleibt es aber auch beim 5800X3D bei acht Kernen und Zen-3-Architektur, wie beim schon 2020 eingeführten Ryzen 7 5800X.

Mittlerweile meldet ein oftmals zutreffender Twitter-Leaker, dass AMD an weiteren Produkten mit der sogenannten Zen3D-Technik arbeitet. Weitere Informationen sollen noch diesen Monat folgen. Es könnte sich beispielsweise um Ryzen 5 5600X3D als attraktiv bepreiste Gaming-CPU mit 6 Kernen, Ryzen 9 5900X3D mit 12 und vielleicht sogar um einen 5950X3D mit 16 Kernen handeln. Letzerer würde mit dem gestapelten Speicher auf enorme 200 MByte integrierten Cache kommen.

Daneben gibt es noch Gerüchte vom selben Leaker, dass AMD die mit den Ryzen 7000 CPUs Mitte September erwartete Zen-4-Architektur auch für den AM4-Sockel einsetzen könnte. Die nächste Prozessorgeneration wird den AM5-Sockel nutzen sowie erstmals DDR5-Hauptspeicher und PCI Express 5.0 unterstützen. Dafür müsste AMD die Zen-4-CPUs mit anderen Schnittstellen bzw. Controllern versehen, um sie tauglich für DDR4 und PCIe 4.0 zu machen. Angeblich existieren solche CPU-Modelle bereits in AMDs Laboren. Es ist aber noch offen, ob der Hersteller diese auch in Menge fertigen und auf den Markt bringen will.

