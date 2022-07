Nokia stellt drei neue Mobiltelefone mit Retro-Charme vor

Nokia hat heute gleich drei neue Mobiltelefone vorgestellt. Als Smartphones kann man sie allerdings nicht wirklich bezeichnen. Vielmehr knüpfen die mobilen Endgeräte des Herstellers HMD Global, der aktuell im mobilen Bereich die Rechte an der Marke Nokia hält, an klassische Handys aus den 1990er-Jahren an. Zu den neuen Modellen zählen das Nokia 8210 4G, das Nokia 2660 Flip sowie das Nokia 5710 XpressAudio.

Das Nokia 8210 4G gibt es zum Preis von 79,99 Euro in den drei Farben Blau, Rot und Sand. Dieses Modell ist vom Nokia 8210 aus dem Jahr 1999 inspiriert. Das LC-Display wartet mit 2,8 Zoll Diagonale auf. Auch eine Kamera ist an Bord – mit 0,3 Megapixeln.

Locken will man zudem mit einem MP3-Player sowie dem vorinstallierten Spiel „Snake“. Ebenfalls ist 4G-Unterstützung vorhanden – auch mit VoLTE.

Das Nokia 2660 Flip ist ein Klapphandy mit ebenfalls 2,8 Zoll Diagonale im Inneren und 1,77 Zoll für das Außendisplay. Auch hier wird 4G unterstützt. Zum Preis fehlen uns hier leider noch Aussagen. Ein MP3-Player, FM-Radio und eine Kamera mit 0,3 Megapixeln zählen auch hier zu den Eckdaten.

Fehlt als drittes Gerät im Bunde nur noch das neue Nokia 5710 XpressAudio. Dieses Modell integriert direkt TWS-Kopfhörer bzw. dient auch als Case für jene. Da soll an die Geräte der Reihe Nokia XpressMusic mahnen. Es ist freilich auch möglich, andere Kopfhörer via Bluetooth 5.0 zu verbinden. Das Display kommt erneut auf 2,8 Zoll Diagonale. Auch hier stehen 4G LTE, ein MP3-Player und ein Radio stramm. Die Kamera muss erneut mit 0,3 Megapixeln auskommen.

Als Preis für das Nokia 5710 XpressAudio sind 89,99 Euro genannt. Dieses Feature Phone ist ab sofort in den Farben Weiß/Rot sowie Schwarz/Rot erhältlich.