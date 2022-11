Oppo Find X6 Pro soll drei Kamerasensoren mit 50 Megapixeln nutzen

Oppo wird unweigerlich mit dem Find X6 Pro ein neues Smartphone-Flaggschiff präsentieren. Gerüchten zufolge soll das neue Gerät gleich drei Kamerasensoren an der Rückseite mit 50 Megapixeln einsetzen. Einer davon sei der neue Sony IMX989. Dieser Sensor soll mit für ein Smartphone großen Dimensionen von 1 Zoll daherkommen. Zudem sollen für die Weitwinkel-Hauptkamera auch OIS und eine 7P-Linse zum Einsatz kommen.

Dazu geselle sich für die Ultra-Weitwinkel-Kamera der Sensor Sony IMX890, während die dritte Linse im Bunde für Telephoto-Aufnahmen mit 2,7-fachem optischen Zoom herhalte. Auch hier sei dann optische Bildstabilisierung gegeben. Als vierte Kameralinse setze Oppo auf einen ToF-Sensor, der bei Tiefeninformationen aushelfe – etwa für Bokeh-Fotos.

Angeblich könnte das Find X6 Pro in zwei unterschiedlichen Varianten erscheinen, die sich dann wohl je nach Region unterscheiden. In einigen Gebieten komme demnach der brandneue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz. In anderen Ländern werde es der MediaTek Dimensity 9200 sein.

Schon das Oppo Find X5 Pro nutzte zwei Kamerasensoren mit 50 Megapixeln. Nun würde Oppo, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, eben neben Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkel-Kamera auch die Telephoto-Variante entsprechend aufwerten. Des Weiteren sagt man dem kommenden Flaggschiff auch noch ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, QHD+ als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate nach.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)