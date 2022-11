Hier nutzen wir das Web in allen Facetten

Es ist eine besondere Zeit, in der wir leben und die sich ein wenig mit dem Zeitalter der Industrialisierung vergleichen lässt. Selten zuvor hat es so viele technische Veränderungen und Entwicklungen gegeben, wie es in der derzeitigen Phase der Fall ist. Stetig dürfen und müssen wir uns auf eine neue Situation einstellen, die uns begegnet und dabei sowohl Vorteile und Chancen, aber auch Herausforderungen verschiedenster Natur mit sich bringt. Welche Lebensfelder dabei für uns von besonderer Bedeutung sind, das ist ganz sicher sehr unterschiedlich und kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. Abhängig ist die Beantwortung dieser Frage unwidersprochen von den individuellen Lebensumständen sowie von den Interessenfeldern, die uns begleiten und Tag für Tag beschäftigen. Dabei spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, in welchem Bereich wir arbeiten und womit wir uns somit beruflich zwangsläufig auseinandersetzen. Die Frage, ob es am Ende gelingt, die Vorzüge der Digitalisierung auch in unserem ganz privaten Leben Einzug halten zu lassen, ist sehr davon abhängig, mit welcher Einstellung wir an das gesamte Thema herangehen. Wie so oft im Leben ist die Frage, wie erfolgreich oder erfolglos wir ein Themenfeld bearbeiten, eng mit unseren Glaubenssätzen verbunden, die uns in jedem Gedanken begleiten und beflügeln, aber auch am Boden halten können.

Wer sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, der hat ein breites Feld voller Betätigungsfelder vor Augen

Beim Thema Digitalisierung denken wir häufig an technische Neuerungen und Geräte, die einem Entwicklungsstand entsprechen, den wir früher so nicht zur Verfügung hatten. Hierbei stehen selbstredend nach wie vor auch die Smartphones im Mittelpunkt, die mittlerweile so großen Anteil an unserem Leben haben, dass es gar nicht mehr denkbar ist, eine längere Zeit ohne sie zu verbringen. Ebenso ist es der Fall, dass nahezu jeder Mensch über ein Smartphone verfügt, der ein gewisses Alter erreicht hat. Doch es handelt sich hierbei nur um einen kleinen Teil des großen Themenfeldes Digitalisierung. Am Ende kommt es nämlich weniger auf die Geräte selbst, sondern vielmehr auf die Tools an, welche wir mit den Geräten nutzen. Apps, die unser Zuhause in neuem Licht erstrahlen lassen, uns die Möglichkeit geben, innerhalb kürzester Zeit Informationen wichtigster Natur auszutauschen oder aber jene, die unsere Freizeit gestalten, weil wir mit ihnen in unseren Hobbys nette Neuerungen finden, ermöglichen Dinge, die lange unmöglich schienen. Hiervon können wir nun nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Beruf enorm profitieren. Vor allem junge Unternehmen und sogenannte Startups nutzen gut und gerne die Gelegenheiten, die das World Wide Web mit all seinen Facetten bietet, um die Prozesse zu erleichtern und zu verbessern. Auch kleine Freuden wie eine Casino Auszahlung ohne Verifizierung ist möglich und wir können uns vorstellen, wie groß die Freude bei denjenigen ist, denen es tatsächlich gelingt, auf diese Art und Weise einen kleinen oder sogar großen finanziellen Mehrwert auf die eigene Seite ziehen zu können.

In einer modernen Zeit von den Vorzügen profitieren, die vor allem auf Seiten der Kunden vorhanden sind

Jede Zeit hat sich selbstverständlich selbst als modern bezeichnet, doch heute wissen wir, dass es tatsächlich eine Zeit ist, in der wir leben, welche eine technische und digitale Entwicklung gesehen hat, die es nie zuvor gab. Wieder einmal hat sich die Welt neu erfunden und vor allem Unternehmen stehen bei der schnellen Entwicklungslage unter Zugzwang, für die Kunden ein Angebot zu schaffen, welches denen auch tatsächlich gerecht wird. Dies bedeutet, dass wir auf der einen Seite davon profitieren, immer bessere Produkte geboten zu bekommen, da es für die jeweiligen Anbieter ansonsten schwer wird, denn eigenen Platz am Markt zu behaupten. Weiterhin ist es unwidersprochen so, dass auch die Notwendigkeit besteht, preislich ein Angebot zu schaffen, welches den Kunden gerecht wird. Somit nutzen wir digitale Angebote aus einer privilegierten Perspektive und immer noch häufig zum kleinen Preis. Somit befinden wir uns in einer sehr guten Situation, in der wir gerade dazu eingeladen, die Chancen der modernen Gesellschaft effektiv zu nutzen. Wollen wir die Chancen nutzen, heißt es lediglich, ab und an einen Vergleich anzustellen und dann zu entscheiden, wo das beste Angebot für unsere ganz individuellen Zwecke geboten wird. Hierbei werden wir als Verbraucher glücklicherweise auch noch von Vergleichsportalen unterstützt, die eindeutig aufzeigen, welche Konditionen wo zu welchem Preis erhältlich sind. Auch für die Anbieter und Unternehmen selbst ist es ein großer Voreteil, dass es eben jene Portale gibt, denn so ist es möglich, zu eruieren, wo man gerade im Vergleich des Marktes steht und ob es sich für die Menschen lohnt, das eigene Angebot wahrzunehmen oder nicht.

Wenn Unternehmen miteinander in Konkurrenz treten, können die Kunden aus den gemachten Angeboten wählen

Die Konkurrenz am Markt belebt das Geschäft. Dieser Grundsatz galt schon immer und heute hat er vielleicht noch größere Berechtigung als jemals zuvor in der Wirtschaftsgeschichte. Es sind schließlich nicht mehr nur Unternehmen einer Region, die miteinander in Konkurrenz treten, sondern wir befinden uns alle in einem weltweiten Wettbewerb. Die Globalisierung, die mit der Digitalisierung eng verbunden ist, führt dazu, dass wir uns diesem Wettbewerb auch selbst im Beruf stellen müssen. Gleichzeitig können wir jedoch auch die Gelegenheit nutzen, weltweit Handelspartner zu finden und mit ihnen einen echten Mehrwert zu erlangen. Hier sind wir am Ende der Abhandlung wieder bei der Wichtigkeit der inneren Einstellung angelangt. Nehmen wir die Herausforderung an, so bieten sich mannigfaltige Chancen für uns.