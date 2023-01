Edifier R2850DB: Massive Bluetooth-Lautsprecher mit aptX im Test

Anzeige

Edifier hat mit den aktiven Bluetooth-Lautsprechern R2850DB ein Set am Markt, das satte 150 Watt in die Waagschale wirft. Außerdem will man mit aptX punkten. Aufgrund des Nettogewichts von 23 kg sind diese massiven Speaker zwar nicht für jeden Standplatz geeignet, können mit ihrer Leistung jedoch auch problemlos größere Räume beschallen.

Kürzlich haben wir ja die Edifier S1000W getestet. Letztere sind etwas kompakter gebaut, verzichten aber beispielsweise auf aptX. Dafür bieten sie kabelgebunden Hi-Res Audio. Welches Modell man hier bevorzugen sollte, hängt also stark vom geplanten Anwendungsgebiet ab. So sind die S1000W auch etwas vielseitiger, denn dank dedizierter App sind sie für Apple AirPlay 2, Tidal Connect und Amazon Alexa bereit. Dies bieten die Edifier R2850DB wiederum nicht.

Technische Eckdaten der Edifier R2850DB

aktive Bluetooth-Lautsprecher

3-Wege-Treibersystem mit 150 Watt RMS Gesamtleistung

Treiber je Lautsprecher: 14 (Treble) + 16 (Midrange) + 45 (Bass) Watt

Frquenzbereich: 42 Hz – 20 kHz

Schnittstellen: Bluetooth 5.1, Line-in 1, Line-in 2, Optical, Koaxial

Maße / Gewicht: 258 (Breite) x 461 (Höhe) x 316 (Tiefe) mm / 23 kg

Preis: ca. 260 Euro

Edifier vermarktet seine R2850DB beispielsweise als Multimedia-Lautsprecher für PCs, aber natürlich auch als Musik-Allrounder. Auch wenn die Speaker viel Platz und aufgrund ihres Gewichts einen robusten Untergrund benötigen, bieten sie gegenüber vielen typischen PC-Lautsprechern einige Vorteile. Der größte dürfte sein, dass eben jeweils separate Treiber für Höhen, Mitten und Bässe bereitstehen, was für mehr Differenzierung im Klangbild sorgen sollte.