realme GT Neo5: Smartphone wird pfeilschnell mit 240 Watt aufladen

realme wird am 9. Februar 2023 offiziell sein neues Premium-Smartphone, das realme GT Neo5, vorstellen. Das hat der chinesische Hersteller bereits bestätigt. Doch dazu kommt ein interessantes Detail. So soll das mobile Endgerät mit 240 Watt pfeilschnell aufladen. Das ist schneller als alle aktuellen Flaggschiffe – selbst ein Xiaomi 12 Pro kommt z. B. auf “nur” 120 Watt für die Schnellladung. Offen ist jedoch, ob das realme GT Neo5 mit dieser Schnellladung auch in Europa auf den Markt kommt. Der Vorstellungstermin bezieht sich zunächst nur auf den chinesischen Markt.

Das realme GT Neo5 soll als SoC den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 einsetzen. Allerdings ist wohl eine zweite, etwas günstigere Variante angedacht, die den Chip gegen den MediaTek Dimensity 8200 tauschen würde. Hier würde man dann auch die Schnellladung auf 150 Watt herunterfahren. Das wäre natürlich immer noch alles andere als langsam.

Bekannt ist auch, dass das realme GT Neo5 ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale und 144 Hz Bildwiederholrate einsetzen soll. Die Auflösung wird bei 2.772 x 1.240 Pixeln stehen. Auch soll für die Hauptkamera der Sony IMX890 mit OIS als Sensor der Weitwinkel-Linse herhalten. Er bietet 50 Megapixel. Zu den weiteren Kamerasensoren ist noch alles offen.

realme gehört zum Konzern BBK Electronics. Auch Oppo, vivo und OnePlus sind Teil des Unternehmens. Daher ist zu erwarten, dass auch die anderen Marken zeitnah die Schnellladung mit 240 Watt implementieren dürften.

Quelle: realme (Weibo)