E3 2023: Spielemesse muss ohne Microsoft, Nintendo und Sony auskommen

Im Juni 2023 wird auch wieder die Spielemesse E3 in Los Angeles stattfinden. Letztere hatte in den letzten Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie, einen schweren Stand. Doch auch 2023 bleibt es kompliziert für die Messe. Denn mittlerweile haben sich viele Entwickler und Publisher auf eigene, digitale Präsentationen eingeschossen. Mittlerweile ist dann auch bekannt, dass sowohl Nintendo und Sony als auch Microsoft auf der E3 2023 keine Präsenz zeigen werden.

Damit fallen also die drei großen Konsolenhersteller aus. Das ist besonders schade, da es sich in diesem Jahr um de erste Vor-Ort-E3 nach vier Jahren Pause handelt. Microsoft hat immerhin einen Sommer-Showcase für die Xbox-Marke in Los Angeles bestätigt – aber abseits der Messe. Das Timing will man aber so stricken, dass es für Messebesucher angenehm sei.

Sony hält sich wiederum bereits seit 2019 mit seiner PlayStation-Marke von der E3 fern. Nintendo wiederum bevorzugt mittlerweile seine eigenen Direct-Präsentationen. So oder so ist es ein Rückschlag für die E3 2023 in Los Angeles, dass ausgerechnet die drei großen Konsolenhersteller fernbleiben.

Derzeit ist noch unklar, welche anderen Entwickler und Publisher die E3 2023 nutzen wollen. So könnte es sein, dass das Fehlen der drei großen Plattforminhaber auch andere Unternehmen veranlasst, sich einen kostspieligen Stand auf der Messe zu sparen. Stattfinden soll die E3 in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juni 2023.

Quelle: IGN