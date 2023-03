AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.0: Neue Einblicke auf der GDC 2023

Nvidia hat Ende des letzten Jahres DLSS (Deep Learning Super Sampling) in der neuen Version 3 vorgestellt. Als wohl größte Neuerung ist die automatische Frame-Generierung eingezogen. Grob vergleichbar ist das mit der Zwischenbildberechnung an Fernsehgeräten. Es werden also zusätzliche Frames berechnet, um für eine flüssigere Darstellung zu sorgen. AMD plant mit FSR (FidelityFX Super Resolution) einen Konter. In diesem Fall soll “Fluid Motion Frame” für höhere Bildraten sorgen.

AMDs CEO Lisa Su wird FSR 3.0 nach aktuellem Stand der Dinge im Rahmen der Game Developers Conference 2023 (GDC) genauer vorstellen. FSR 3.0 soll aber zusätzlich auch das Upscaling weiter verbessern. Hier ist aktuell DLSS weiterhin im Vorteil. Dafür steht DLSS 3 bedauerlicherweise mit der Frame-Generierung auch nur an aktuellen Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 40 zur Verfügung.

Stichtag für die Vorstellung soll das AMD-Event zu GDC 2023 sein – der 23. März 2023. Bestätigt ist schon, dass es hier eine Vorschau auf neue FidelityFX-Technologien geben soll, womit mit hoher Wahrscheinlichkeit eben Fluid Motion Frame gemeint sein sollte. Im Übrigen ist auch sehr gut möglich, dass AMD dann die neuen Radeon-Bundles mit dem Spiel “The Last of Us: Part I” ankündigen könnte.

Quelle: PCGamesN