E3 2023: Spielemesse fällt aus

Die Spielemesse E3 hat es nicht mehr allzu leicht: In der Corona-Pandemie wurde die E3 für das Jahr 2020 erstmals komplett abgesagt. 2021 hielt man sich dann immerhin mit einem rein digitalen Event über Wasser. 2022 wiederum gab es nicht einmal das. Doch man hatte Pläne angekündigt, 2023 wieder voll da zu sein: sowohl vor Ort als auch mit einer digitalen Begleit-Veranstaltung. Dazu wird es allerdings doch nicht kommen, wie jetzt bestätigt worden ist.

So hatten in den letzten Wochen mehrere hochkarätige Entwickler und Publisher der Messe eine Absage erteilt. Sowohl Microsoft und Nintendo als auch Sony wollten der Messe fernbleiben. Dazu kam Abwinken von weiteren Unternehmen wie Sega, Tencent oder auch Ubisoft. Letzten Endes zeigte sich, dass das Interesse der Branche an der E3 2023 offenbar zu gering gewesen ist. Vermutlich hätten in den nächsten Wochen noch weitere Entwicklerstudios abgesagt.

Vorsichtshalber, um einer noch größeren Blamage zu entgehen und die Kosten einzudämmen, haben die Veranstalter die E3 2023 daher gänzlich gestrichen. Es wird weder ein Vor-Ort-Event noch eine digitale Präsentation geben. Dadurch wird arg infrage gestellt, ob die Spielemesse überhaupt wieder stattfinden wird.

In der Pandemie haben viele Studios eigene digitale Events für sich entdeckt. Diese sind kostengünstiger als ein Messebesuch und sie laufen ebenfalls nicht Gefahr, im Dickicht der Messe unterzugehen. Deswegen sehen es viele Unternehmen offenbar nicht ein, in die E3 2023 zu investieren. Wir sind gespannt, ob es das nun endgültig für die Messe gewesen ist oder doch noch 2024 das große Comeback folgen kann.

Quelle: E3 (Twitter)