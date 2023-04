LG stellt seine neue Markenidentität vor

LG Electronics geht nach eigenen Angaben einen großen und wichtigen Schritt: Allerdings ist jener im aktuellen Fall nicht technischer Natur. Vielmehr überholt man sein Corporate Design bzw. seine Markenidentität. Dazu gehört auch ein angepasstes Unternehmenslogo. Es bleibt jedoch beim bekannten Motto des Herstellers: “Life’s Good”. Der neue, visuelle Auftritt soll vor allem jüngere Kunden gezielter Ansprechen. Insbesondere die Generation Z habe man da im Auge.

Generell verspricht sich LG einen “dynamischeren und jugendlicheren Look. Teil dessen ist ein interaktiveres Logo mit rotem Hintergrund, den LG “Active Red” getauft hat. Außerdem vollführt das hauseigene Logo für mehr Interaktivität diverse “Gesten”. Dazu zählen eine Drehung, das Zunicken oder auch das Zuzwinkern zum Betrachter. Bedenken möchte man mit der neuen Markenidentität sowohl Offline- als auch Online-Kommunikation.

Intern sind an die Mitarbeiter bereits neue Brand Communication Guidelines herausgegangen. Wer allerdings auf die Website des Unternehmens blickt, wird derzeit noch die altbekannten Logos und Schriftzüge erblicken. Auch letztere will LG eigentlich mit neuen Schriftarten modernisieren. Das wird wohl sukzessive in der nächsten Zeit umgestellt.

Laut LG wolle man mit dem neuen Markenauftritt mehr Zusammenhalt und Freude signalisieren sowie demonstrieren, dass man mit der Zeit eine Evolution im Sinne der Kunden durchlaufe. Letzten Endes ist das natürlich viel “Marketing-Geschwurbel”. Allerdings sollte sich kein Leser wundern, wenn er oder sie demnächst das neue LG-Logo erspäht.

