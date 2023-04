Asus ROG Ally: Preis könnte sehr attraktiv werden

Asus könnte seinen Konkurrenten für das Valve Steam Deck preislich äußerst interessant gestalten. So ist durchgesickert, dass die Variante des PC-Handhelds Asus ROG Ally mit dem AMD Ryzen Z1 Extreme wohl preislich bei 699,99 US-Dollar stehen soll. Hier sollen 16 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz an Bord sein. Das lässt noch Spielraum für die günstigere Variante mit dem normalen AMD Ryzen Z1.

Der Preis von 699,99 US-Dollar für den Asus ROG Ally in der erwähnten Ausstattung ist über verschiedene Quellen durchgesickert und wirkt damit sehr glaubwürdig. Zu dem genannten Preis läge ein starke Konkurrenz für Valves Steam Deck vor, das weniger Leistung mitbringt. Zumal sich beim Ally das M.2-SSD wohl leicht wechseln lassen soll. Nur eine Schraube muss dafür gelöst werden.

Auch soll sich Asus Handheld schneller aufladen lassen – mit 65 Watt. Was noch offen bleibt, ist, wie gut die Leistung des Asus ROG Ally in der Praxis ausfallen wird. Als Betriebssystem dient Windows 11. Offizielle Informationen mit allen weiteren Daten, dem Veröffentlichungszeitraum sowie den Preisen erhalten wir am 11. Mai 2023.

Quelle: SnoopyTech (Twitter)