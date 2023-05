SoundPEATS Capsule3 Pro Ohrhörer im Test

Anzeige

Die SoundPEATS Capsule3 Pro sind die zweiten Ohrstecker des Herstellers, die wir testen, wobei uns die vorherigen Air3 Deluxe nicht voll überzeugen konnten. Soviel kann vorab gesagt werden: die Capsule3 Pro hinterließen einen deutlich besseren Gesamteindruck. Dies beginnt bereits bei den Features, welche eine ANC-Funktion und die moderne Bluetooth 5.e Technik umfassen. Es wird zudem eine deutlich längere Akkulaufzeit versprochen und die Soundqualität soll durch die Unterstützung von Hi-Res Audio sowie LDAC gut bleiben.

Auch die SoundPEATS Capsule3 Pro werden mit einem Case ausgeliefert, in dem sie geladen werden können. Es sind zudem Silikonteile vorhanden, die eine Anpassung an die jeweiligen Ohren der Nutzer ermöglichen. Preislich liegen sie zudem in einem sehr attraktiven Bereich. Direkt auf der Hersteller-Homepage werden sie aktuell für 55,95 Euro angeboten, aber auch über die deutsche Amazon-Seite sind sie für rund 50 Euro erhältlich, wenn man den voreingestellten 20-Prozent-Gutschein anklickt.

UPDATE: Der Hersteller hat uns noch einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Mit “ACZ69HY8” gibt es weitere 5 Prozent Nachlass.

Die Kopfhörer sind neben der von uns getesteten schwarzen Variante auch in Weiß erhältlich. Diese technisch identische Version ist zum selben Preis erhältlich, aber zeitweise eher seltener im Angebot.

Lieferumfang

Mitgeliefert wird neben dem Ladecase mit den Ohrsteckern ein USB-C auf USB-A Kabel, eine Anleitung sowie größere und kleinere gummierte Ohrstücke.