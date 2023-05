AMD Ryzen 8000 (Granite Ridge): Weiterhin 16 Kerne als Maximum

AMD plan mit den Ryzen 8000 (“Granite Ridge”) eine neue Reihe von Prozessoren auf Basis der Architektur Zen 5. Jetzt sind weitere, technische Details durchgesickert. Beispielsweise soll es weiterhin bei maximal 16 Kernen für die neuen Desktop-Chips bleiben. Entstehen sollen die Zen5-Chips im 4-Nanometer-Verfahren bei TSMC. Je nach Chip sollen bis zu 64 MByte L3- und 16 MByte L2-Cache an Bord sein.

Die maximale Verlustleistung (TDP) werde je nach Prozessor bei 65 bis maximal 170 Watt stehen. Dabei laufen die CPU-Kerne unter dem Namen “Nirvana”. Bis AMD Ryzen 8000 (“Granite Ridge”) auf den Markt kommt, werden wir aber noch eine ganze Weile ausharren müssen. Der Start ist offenbar für die zweite Jahreshälfte 2024 angesetzt.

Am Ende klinge die Gerüchte so, als würde das Line-up der kommenden AMD Ryzen 8000 den AMD Ryzen 7000 recht stark gleichen, wenn man die Abstufungen betrachtet. Was noch gar nicht in Leaks erwähnt worden ist, sind potenzielle AMD Ryzen 8000 X3D. Da soll es aber laut AMD durchaus Pläne geben. Leider wissen wir aber nicht, wie es da mit Produkten für Privatkunden aussieht.

