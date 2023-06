Game Porting Toolkit: Apple hievt Spiele mit DirectX 12 auf seine Macs

Apple hat im Rahmen der Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 2023) das Game Porting Toolkit für Entwickler vorgestellt. Damit wird es mit relativ wenig Aufwand möglich, Spiele auf Basis von DirectX 12 auch unter macOS zum Laufen zu bringen. Auch wenn dies zeigt, dass Apple den Gaming-Markt etwas ernster nimmt, werden die Macs dadurch aber noch lange nicht zu idealen Spieleplattformen.

Vergleichbar ist das Game Porting Toolkit durchaus mit Wine oder Proton. Nur dass hier die DirectX-API-Calls eben nicht zu Linux, sondern zu Apples Metal übersetzt werden. Entwicklern stehen die Betaversionen und notwendigen SDKs bereits zur Verfügung. Allerdings sollten sich Spieler mit einem Apple Mac auf recht geringe Leistung einstellen. Denn die M-Prozessoren von Apple integrieren GPUs, die nicht mit dedizierten Grafiklösungen von AMD und Nvidia vergleichbar sind.

Beispielsweise läuft das Spiel “Cyberpunk 2077” auf einem Apple M1 in Ultra-Einstellungen 900p mit nur 14 fps – unter Benutzung der Upscaling-Technik AMD FSR 2.1. Hingegen läuft z. B. “Diablo IV” auf dem leistungsfähigeren M1 Max mit 1000p und 60 fps immerhin in mittleren Einstellungen. Wiederum soll “Hogwarts Legacy” auf einem M2 Max mit 1.512 x 982 Pixeln in mittleren Einstellungen mit 40 fps laufen – aber ebenfalls nur mit der Hilfe von Upscaling via AMD FSR 2.1

Immerhin wird es für Entwickler aber nun leichter, ihre Spiele überhaupt unter macOS verfügbar zu machen. Bisher machten sich nur wenige Studios die Mühe, sodass das Angebot an Titeln überschaubar geblieben ist. Immerhin soll noch 2023 aber beispielsweise “Death Stranding” für macOS erscheinen. Auch kommende Spiele von Kojima Productions sind schon für die Apple Macs bestätigt worden.

