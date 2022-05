Xbox Game Pass im Mai 2022: Diese Spiele starten bald

Microsoft bietet mit seinem Xbox Game Pass sowie dem PC Game Pass Spiele-Flatrates an. First-Party-Titel sind dort immer direkt ab dem Veröffentlichungsdatum zu finden. Doch man handelt auch zahlreiche Deals mit Third-Party-Studios aus. In der zweiten Maihälfte stoßen daher wieder einige Spiele zur Flatrate hinzu. Das vermutlich hochkarätigste Game ist „Sniper Elite 5“, das direkt zum Release in den Game Pass wandert.

Außerdem ist als Neuzugang auch „Jurassic World Evolution 2“ erwähnenswert. Der erste Teil ist ebenfalls schon im Xbox Game Pass vorzufinden. Viele Spiele, die via Cloud-Gaming auch an mobilen Endgeräten nutzbar sind, wurden obendrein für die Touch-Steuerung optimiert.

Leider fallen aber auch einige Titel zum Monatsende aus dem Xbox Game Pass heraus. Unten findet ihr die Listen mit den kommenden Neuzugängen, den Touch-Optimierungen und den Spielen, die am 31. Mai 2022 Abschied nehmen.

Jetzt im Xbox Game Pass verfügbar

Her Story (PC)

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)

skate. (Cloud) EA Play

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Schon bald im Xbox Game Pass verfügbar

Landwirtschafts-Simulator 22 (Cloud, Konsole und PC) – 19.05.2022

Vampire Survivors (PC) – 19.05.2022

Floppy Knights (Cloud, Konsole und PC) – 24.05.2022

Hardspace: Shipbreaker (PC) – 24.05.2022

Sniper Elite 5 (Konsole und PC) – 26.05.2022

Cricket 22 (PC) – 27.05.2022

Pac-Man Museum+ (Cloud, Konsole und PC) – 27.05.2022

Updates und DLCs

Grounded: The Bugs Strike Back Update – jetzt verfügbar

Xbox Touch Controls für 11 weitere Spiele

A Memoir Blue

Contrast

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Eiyuden Chronicle: Rising

Far: Changing Tides

Kentucky Route Zero

Loot River

Paradise Killer

Tainted Grail: Conquest

Townscaper

Visage

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 31. Mai

EA Sports NHL 20 (Konsole)

Landwirtschafts-Simulator 19 (Cloud, Konsole und PC)

Knockout City (Konsole und PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Konsole und PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Konsole und PC)

Yes Your Grace (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Xbox.com