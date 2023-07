Samsung stellt neuen Grafikspeicher GDDR7 vor

Samsung hat den nach eigenen Angaben weltweit ersten GDDR7-Speicher vor. Mit dem neuen RAM für Grafiklösungen sollen sich neue Potenziale für Grafiklösungen, KI und auch Fahrzeuge ergeben. Zu den Verbesserungen gegenüber GDDR6 zählen eine 1,4-fache Leistungssteigerung sowie eine Erhöhung der Effizienz zum rund 20 %. Das soll zutreffen, wenn man GDDR7-RAM mit 32 Gbps mit GDDR6-RAM mit 24 Gbps vergleiche.

Anzeige

Laut Pressemitteilung von Samsung werde der neue GDDR7-RAM noch in diesem Jahr in Next-Generation-Systemen von Kunden Verwendung finden, um die Verifizierung zu erhalten. Generell soll der GDDR7-DRAM aber nicht nur im Segment für Geschäftskunden seinen Zweck erfüllen, sondern auch für zukünftige Gaming-PCs und Spielekonsolen geeignet sein. Schließlich werkelt ja auch in PlayStation 5 und Xbox Series X|S GDDR6-RAM.

Laut Samsung wolle man seine Führungsposition im Bereich des GDDR-DRAMs halten. Der neue GDDR7-DRAM erreiche Bandbreiten von 1,5 TByte pro Sekunde (TBps) und pro Pin 32 Gbps. Die Verbesserungen habe man auch durch die Signalmethode Pulse Amplitude Modulation (PAM3) erreichen können. Um die Energieeffizienz noch weiter zu steigern, wird es im Übrigen auch eine Low-Voltage-Version für Laptops geben.

Für das Packaging-Design setzt Samsung auf in Epoxy-Molding-Compound (EMC) wodurch die Abwärme wesentlich besser abgeführt werden könne. Gegenüber GDDR6 habe sich der thermische Widerstand um 70 % verringert. Deswegen könne man auch bei hohen Leistungsanforderungen stabile Performance garantieren.

Quelle: Samsung