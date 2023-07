Sony WF-1000XM5: Neue In-Ear-Kopfhöre rmit ANC vorgestellt

Sony seine brandneuen In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM5 vorgestellt. Sie kommen im August 2023 zum Preis von 319 Euro in den Farben Schwarz und Silber in den Handel. Der japanische Hersteller wirbt mit stark verbesserter Klang-, ANC- und Anrufqualität. Dafür habe man beispielsweise jetzt erstmals drei Mikrofone je Earbud verbaut. Die technische Basis sind die neuen Treiber namens Dynamic Driver X. Soe sollen für eine breite Frequenzwiedergabe, tiefe Bässe und klare Stimmen sorgen.

Anzeige

Die neuen Sony WF-1000XM5 verwenden den neuen V2-Prozessor im Tandem mit dem HD-Noise-Cancelling-Prozessor QN2e. Aber nicht nur die aktive, auch die passive Geräuschunterdrückung sei verbessert worden. Klar, dass Sony den In-Ears neben den Bluetooth-Codecs SBC und AAC auch LDAC spendiert hat. So will man kabelloses High-Resolution-Audio und DSEE Extreme unterstützen. Ebenfalls dabei sind 360° Reality Audio und Head-Tracking, damit der Klang an den Kopf bzw. Bewegungen des Trägers angepasst werden kann. So wirkt es dann etwa, ob der Sound immer aus der Richtung des Bildschirms käme.

Ebenfalls sind die Kopfhörer rund 25 Prozent kleiner und rund 20 Prozent leichter als das Vorgängermodell (WF-1000XM4). Im Lieferumfang sind Ohrstöpsel in vier verschiedenen Größen enthalten. Sony spricht auch von einer Trageerkennung, sodass die Wiedergabe beim Herausnehmen pausiert wird bzw. neu begonnen wird, wenn man die Earbuds wieder einsetzt. Bluetooth Multipoint für die parallele Verbindung zu zwei Geräten ist genauso vorhanden, wie die Möglichkeit, die Earbus mit Spotify, Endel und Apple Music zu verbinden. Fast Pair und Swift Pair wiederum erleichtern das Koppeln. Bevorzugte Sprachassistenten können über die Begleit-App Sony Headphones Connect verknüpft werden.

Als Akkulaufzeit sind 8 Stunden angegeben. In 3 Minuten lassen sich die In-Ears wieder für 60 Minuten Wiedergabe aufladen. Das beiliegende Case lädt via USB-C oder kabellos per Qi. Nach IPX4 sind die Earbuds resistent gegen Spritzwasser und Schweiß.

Preis und Verfügbarkeit

Die In-Ear-Kopfhörer Sony WF-1000XM5 werden ab August 2023 zum Preis von ca. 319 Euro in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein.