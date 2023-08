Fairphone 5 vorgestellt: Nachhaltiges Smartphone kostet 699 Euro

Fairphone hat heute das neue Smartphone Fairphone 5 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein nachhaltiges Smartphone, das unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Dabei wirbt man auch mit langem Update-Support für bis zu zehn Jahre. Obendrein gibt es 5 Jahre Garantie. Das Fairphone 5 wird ab dem 14. September 2023 in den Farben Matte Black, Sky Blue und als transparente Version ausgeliefert. Ab Werk kommt das Fairphone 5 mit Android 13 in den Handel. Der Plan des Herstellers ist es, mindestens fünf große OS-Upgrades zu verteilen.

Dabei soll das Fairphone 5 möglichst leicht zu reparieren sein, da es einen modularen Aufbau nutzt. Besitzer mit etwas handwerklichem Geschick können sich also selbst Ersatzteile nachkaufen und sie verbauen. Technisch finden wir hier ein OLED-Display mit 6,46 Zoll Diagonale vor, das mit 2.700 x 1.224 Pixeln auflöst und auf 90 Hz Bildwiederholrate kommt. Als maximale Helligkeit sind 880 Nits genannt. Geschützt wird der Screen durch Gorilla Glass 5.

Die Selfie-Kamera steckt in einem Punch-Hole und kommt auf 50 Megapixel. An der Rückseite sitzt wiederum eine Dual-Kamera mit 50 (Weitwinkel) plus 50 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Die dritte Linse ist ein ToF-Sensor für Tiefeninformationen. Als SoC dient der eher ungewöhnlich Qualcomm Snapdragon QCM 6490, dessen Leistung mit dem Qualcomm Snapdragon 778G vergleichbar ist. Der Chip ist eigentlich für den industriellen Bereich gedacht, was den langen Update-Support erklärt.

Das Fairphone 5 nutzt ab Werk 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Letzterer ist via microSD um bis zu 2 TByte erweiterbar. Als Schnittstellen sind Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM), 4G / 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, GPS und USB-C (3.0) genannt. Der Akku steht bei 4.200 mAh und lässt sich mit 30 Watt aufladen. Es sind auch Stereo-Lautsprecher vorhanden. Den Port für 3,5-mm-Audio hat Fairphone leider gestrichen.

Das Fairphone 5 ist nach IP55 geschützt gegen Staub und Wasser und soll Stürze aus bis zu 1,8 m überstehen. Man darf gespannt sein, ob es seine Käufer findet.

Quelle: Fairphone