Follower generieren und profitieren

Die Zahl der Follower ist nicht nur bei Privatpersonen in den sozialen Medien so etwas wie ein Markenzeichen. Stattdessen sind es auch jene, die versuchen, mit Content einen Kanal groß zu machen, welche danach streben, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das Erreichen dieser Menschen gelingt auf vielen Plattformen, die sich in den vergangenen Jahren in mannigfaltiger Weise entwickelt haben. Eine der Plattformen, die dabei eine große Rolle spielt, ist Twitch. Hier sind Streamer aus den verschiedensten Bereichen aktiv und bieten Content, der dann von der Community genossen und in der Regel auch kommentiert werden kann. Natürlich geht es bei der Suche nach immer mehr und neuen Followern auch darum, das eigene Business so lukrativ wie möglich zu gestalten. Vorbei sind die Zeiten, in denen dies auf Twitch lediglich im Bereich des Gamings geschehen ist. Stattdessen gibt es dort mittlerweile auch Sportereignisse und viele weitere Events, die aus der Halle oder aus dem Stadion direkt auf den Bildschirm übertragen werden.

Wer Follower auf Twitch generiert, der hat eine immense Wucht auf dem Markt des Streamings

Bei der Betrachtung von so manchem Video, welches in der Vergangenheit für besonderen Erfolg und viele Zuschauer stand, konnte man sich durchaus fragen, woher diese Berühmtheit nun wieder kommen mag. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass der Content, der auf Twitch und Co. geboten wird, von hoher Qualität ist. Heute müssen sich viele professionelle Streamer keineswegs mehr vor den Fernsehmachern verstecken, welche ansonsten ihre Stellung über lange Zeit festigen konnten. Tatsächlich führt der große Wettbewerb dazu, dass auch die Qualität steigt, was am Ende nur positiv sein kann und dem Endkunden nutzt. Nun wollen wir nochmal einen Blick auf jene werfen, die bei Twitch aktiv sind und Inhalte für andere Menschen bereitstellen. Während die Follower Twitch nutzen, um sich ein spannendes Event anzusehen oder einfach nur einen entspannten Tag zu verbringen, sind es die Streamer, die jede Menge Liebe zum Detail in die Arbeit und ihre Videos stecken. Diese Videos sollen schließlich am ende auch die Lebensgrundlage bieten und die Follower sind dabei die Menschen, auf die man immer wieder im Detail eingehen muss. Die immense Wucht, die mit der wachsenden Zahl von Nutzern der Plattformen wie Twitch einhergeht, zeigt auf, wie wertvoll es sein kann, hier eine große Anhängerschaft hinter sich zu wissen. Echte Fans halten ihrem Kanal dabei oft lange die Treue, so wie es Fußballfans bei ihrem Club tun.

So ist es heute möglich, Produkte zu platzieren und die eigene Zielgruppe optimal zu erreichen

Die vielen Twitch Followers zeigen, dass es sich auch für Unternehmen lohnt, die eigenen Produkte bei Twitch zu positionieren. Natürlich werden hierfür auch nur jene Kanäle ausgewählt, die regelmäßig über viele Zuschauer verfügen. So ist der Kampf um Werbepartner auch ein Kampf um Follower, denn in die Gunst der großen Unternehmen kommen Streamer nur dann, wenn sie bereits eine gewisse Reichweite vorzeigen können. So bedingen sich am Ende die beiden Chancen, dass es auf der einen Seite für Unternehmen immer lukrativer ist, auf solchen Plattformen zu werben und dass die Streamer Tag für Tag ihr Bestes geben, um hier für eine Partnerschaft in Frage zu kommen. Tatsächlich ist es dabei auf optimale Art und Weise möglich, als Unternehmen die eigene Zielgruppe zu erreichen, wenn die Werbepartnerschaft klug gewählt ist. Für die Wahl spielt natürlich der Content des Streamers bzw. des Kanals eine entscheidende Rolle. Vor allem dann, wenn junge Leute sich für die eigenen Produkte interessieren sollen, bietet Twitch ein gehöriges Potenzial, denn hier tummeln sich eben jene, die weiterhin konsumieren und verbrauchen. Vielleicht sind es nicht die absoluten Marktgrößen wie Apple, dafür aber kleinere Unternehmen, die ebenfalls nach ihrem Stück des Kuchens Ausschau halten und dabei an Twitch kaum mehr vorbeikommen.

Follower sind erpicht darauf, stets neue Inhalte geboten zu bekommen

Die Wucht des Streamings wird deutlich, wenn wir uns einmal ansehen, was die Topstreamer tatsächlich an Reichweite zu generieren verstehen. Es handelt sich dabei um Zahlen, die ansonsten nur aus der Abendunterhaltung des linearen Fernsehens vor langen Zeiten gekannt waren. Menschen, die im Marketing eines jungen und dynamischen Unternehmens tätig sind, werden längst erkannt haben, dass hier auch für ihre Firma eine Chance liegen kann, wenn es gelingt, einen passenden Kanal zu finden, der zu den Werten des Unternehmens passt. So handelt es sich bei den Partnerschaften im Optimalfall um eine echte Win-Win-Situation, in welcher beide Seiten voneinander profitieren können. Dieses Profitieren kann dann gleich auf den Endkunden übertragen werden, der nach wie vor im Mittelpunkt stehen muss, damit sich das Modell der Plattformen überhaupt tragen kann. Am Ende muss es nämlich nach wie vor darum gehen, gewinnbringenden und wertvollen Content mit hoher Qualität zu liefern.