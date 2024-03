Ärger um Altersfreigaben: Bei Steam könnten viele, ältere Spiele verschwinden

Spiele, die in Deutschland über die Plattform Steam verkauft werden, müssen entweder eine offizielle USK-Altersfreigabe tragen oder eine Einstufung in Valves hauseigenem Content-Ratings-System erhalten haben. Diese Praxis gilt seit 2020 und ist in Deutschland gesetzlich verankert. Lange bestand aber Unklarheit darüber, ob auch Titel, die vor Januar 2020 veröffentlicht worden sind, so eine Einstufung benötigen. Inzwischen hat die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz (BZKJ) mitgeteilt, dass genau dieser Fall sei.

Laut Valve bedeutet dies, dass viele Entwickler jetzt handeln müssen. Sie sollen ihre Spiele, die noch kein Content-Rating erhalten haben, schnellstmöglich durch das Einstufungsverfahren schicken. Im Rahmen des Procederes müssen sie einen Fragebogen zu den Inhalten des jeweiligen Games ausfüllen. Anschließend erfolgt die Einstufung. Für neue Spiele ist dies ohnehin bereits verpflichtend.

Holen Entwickler dies für ihre vor Januar 2020 veröffentlichten Spiele jedoch nicht nach, dann werden die betroffenen Games in Deutschland von Steam entfernt. Zu vermuten ist, dass dieses Schicksal zumindest einen Teil älterer Spiele ereilen wird. So fühlen sich vermutlich in einigen Fällen Entwickler nicht mehr verantwortlich, die Rechte sind bunt verteilt oder nicht mehr klar oder die jeweiligen Studios oder Einzelpersonen verschlafen die Sache.

Aktuell kann man allerdings nur abwarten. Bleibt zu hoffen, dass die meisten Entwickler schnell reagieren.

