Ecovacs Deebot T30 Omni und T30 Pro Omni: Zwei neue Saug- und Wischroboter

Ecovacs bringt in Deutschland zwei neue Saug- und Wischroboter auf den Markt: die Ecovacs Deebot T30 Omni und T30 Pro Omni. Diese unterscheiden sich vor allem hinsichtlich zweier Faktoren. Zum einen steht das Sprachassistent Yiko nur beim Pro-Modell zur Verfügung. Zum anderen bietet jenes als Mehrwert auch noch für die Entleerungsstation eine Funktion namens Smart Rework. Dabei sollen Sensoren während des Wischens erkennen, wie stark die Mopps verschmutzt sind. Je nach Verschmutzungsgrad wird der Boden entweder nur einmal, doppelt oder besonders intensiv gewischt.

Ansonsten sind die restlichen Funktionen der Ecovacs Deebot T30 Omni und T30 Pro Omni identisch. Beispielsweise können beide Modelle ihre Wischmopps um 9 mm anheben, um gleichzeitig zu wischen und Teppiche abzusaugen, ohne sie zu befeuchten. Ebenfalls sollen sie dank adaptiver Kantenreinigung (TrueEdge) besonders gut Ränder des Raumes säubern. Dabei hilft auch ein stufenlos verstellbarer Mopp. Die Saugkraft der Geräte liegt bei beeindruckenden 11.000 pa.

Dann wäre da auch noch das “Active Moisture Mopping”. Dadurch werden die Mopps stetig mit Wasser benetzt, um das Wischergebnis zu verbessern. Ebenfalls nutzen die Deebot T30 (Pro) Omni spezielle Walzen, um die sich Haare seltener verknoten sollen. Nach der Reinigung können die schmutzigen Mopps in der Station mit 70° C heißem Wasser gereinigt und anschließend mit heißer Luft getrocknet werden. Der Frischwasserbehälter fasst dabei 4 und der Schmutzwasserbehälter 3,5 l. In den Staubbehälter in der Station passen 3,4l. Es kommen wechselbare Beutel zum Einsatz.

Wer mag, kann mit einem Fußdruck auf die Stoßstange der T30 einen Reinigungszyklus des ganzen Hauses starten. Freilich gibt es auch eine offizielle Begleit-App – jetzt auch mit Widgets für die Apple Watch. Optional gibt es auch ein separat erhältliches Wasseranschluss-Kit.

Der Ecovacs Deebot T30 Omni wird in der Farbe Schwarz erhältlich sein, der Deebot T30 Pro Omni in den Farben Rosé und Silber. Beide Modelle werden ab dem 10. April 2024 verfügbar sein Der Deebot T30 Omni kostet 899 Euro, das Pro-Modell 999 Euro.