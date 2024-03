Ubisoft+ Classics: Abo ist ab sofort separat an PlayStation-Konsolen verfügbar

Ubisoft+ Classics ist ab sofort auch als eigenständiges Abonnement an PlayStation-Konsolen verfügbar. Bisher blieb dieser Tarif Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium vorbehalten. Nun kann das Angebot auch von denjenigen separat gebucht werden, die nur PlayStation Plus Essential nutzen – oder ganz auf ein Abo von Sony verzichten.

Ubisoft+ Classics gewährt Zugriff auf Klassiker der Reihen “Assassin’s Creed”, “Far Cry”, “Rainbow Six Siege” und mehr. Neuere Titel sind hier allerdings nicht enthalten. Dennoch kann auf über 50 Titel zugegriffen werden. Auch Games wie “Rayman Origins” oder “Child of Light” sind hier enthalten. Das Abonnement kostet 7,99 Euro im Monat.

Zusätzlich gibt es auch noch Ubisoft+ Premium. Hier beträgt der Preis 17,99 Euro im Monat. Hier sind dann auch Neuerscheinungen ab dem 1. Tag als Premium-Editionen mit von der Partie. Zudem lassen sich ausgewählte Titel in der Cloud abrufen.

Quelle: Ubisoft